الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لـ8 أيام.. عمال أكبر ميناء للحاويات فى بريطانيا يدخلون إضرابهم الثانى

أعضاء من نقابة يونايتد
أعضاء من نقابة يونايتد يقفون أمام ميناء فيلكستو
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بدأ مئات العمال في أكبر ميناء للحاويات في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، إضرابًا ثانيًا يمتد لثمانية أيام، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

ووفقًا للوكالة، أضرب عن العمل 1900 عضو في نقابة "يونايت" من العاملين في ميناء فيليكسستو في الساعة السابعة صباحًا (0600 بتوقيت جرينتش) اليوم، بعد إضراب مماثل الشهر الماضي بسبب خلاف بشأن الأجور.

وتطالب النقابة بزيادة الرواتب 10%، لكن الميناء ذكر أنه "تجري عملية تطبيق زيادة عادلة للغاية في الأجور بنسبة 7% بالإضافة إلى 500 جنيه إسترليني (604 دولارات)".

ووصفت نقابة "يونايت" الزيادة بنسبة 7% بأنها خفض في الراتب وفقًا للقيمة الحقيقية بسبب معدل التضخم الآخذ في الارتفاع.

الإضراب الأول

وفي 21 أغسطس، نظم هؤلاء العمل إضرابهم الأول لمدة ثمانية أيام، وحذرت نقاباتهم وشركات الشحن حينها من أنه قد يؤثر بشكل خطير على التجارة وسلاسل الإمدادات.

وقال بوبي مورتون، المسئول المحلي عن العاملين في أرصفة الموانئ في نقابة (يونايت): "سيتسبب الإضراب في اضطراب كبير في كل سلاسل التوريد في المملكة المتحدة، لكن هذا الخلاف بأكمله من صنع الشركة".

وأضاف: "أُتيح للشركة في السابق كل الفرص لتقديم عرض عادل لأعضائنا، لكنها اختارت عدم القيام بذلك".

من جهتها، قالت شركة هاتشيسون المشغلة لفيليكسستو، إنها تعتقد أن عرضها بزيادة الأجور 7% ومبلغ إجمالي قدره 500 جنيه إسترليني (604 دولارات) كان عادلًا.

وأضافت أن نقابة عمال الميناء، التي تمثل حوالي 500 موظف في الأعمال الإشرافية والهندسية والكتابية، قبلت الاتفاق.

المملكة المتحدة إضراب ثاني عمال ميناء فيليكسستو زيادة الاجور أزمة تكلفة المعيشة نقابة يونايت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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