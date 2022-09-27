انقلاب سيارة فى ترعة الشباب بالشرقية يسفر عن إصابة 5 أشخاص

وقع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، مساء اليوم، بمياه ترعة الشباب بنطاق مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، والذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم للحادث.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمياه ترعة الشباب، طريق أبوحماد العاشر من رمضان دائرة مركز أبوحماد.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمياه ترعة الشباب، وتمكن عدد من الأهالي من استخراج 5 أشخاص من داخل السيارة، وجارٍ استدعاء الإنقاذ النهري لاستخراج السيارة من المياه، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.