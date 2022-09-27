الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انقلاب سيارة فى ترعة الشباب بالشرقية يسفر عن إصابة 5 أشخاص

حادث مروري
حادث مروري
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وقع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، مساء اليوم، بمياه ترعة الشباب بنطاق مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، والذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم للحادث.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمياه ترعة الشباب، طريق أبوحماد العاشر من رمضان دائرة مركز أبوحماد.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمياه ترعة الشباب، وتمكن عدد من الأهالي من استخراج 5 أشخاص من داخل السيارة، وجارٍ استدعاء الإنقاذ النهري لاستخراج السيارة من المياه، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

اصابة 5 اشخاص العاشر من رمضان اللواء محمد الجمسى اللواء محمد صلاح بمحافظة الشرقية انقلاب سيارة نصف نقل

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