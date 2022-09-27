معهد الزلازل السويدي: تسجيل انفجارين تحت البحر قبل تسرب الغاز من نورد ستريم

أفاد معهد رصد الزلازل السويدي الثلاثاء، بأنه تم تسجيل انفجارين تحت الماء قبل اكتشاف ثلاثة تسريبات على خط نورد ستريم الذي يربط بين روسيا وأوروبا، وذلك بعد أن أثارت التسريبات شكوكًا حول حدوث تخريب.

وصرح بيتر شميت، عالم الزلازل بجامعة أوبسالا لوكالة فرانس برس، بأن الشبكة الوطنية السويدية لرصد الزلازل سجلت "إطلاقين هائلين للطاقة" قبل وقت قصير من تسرب الغاز قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدنماركية وبالقرب منه.

وأضاف أن "إطلاق الطاقة بهذا القدر الضخم لن يسببه أي شيء آخر غير انفجار".

وكان الجيش الدنماركي، أعلن في وقت سابق اليوم، عن أن التسريبات الثلاثة الكبيرة من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق ظهرت على السطح الثلاثاء مشكلة دوائر يتراوح قطرها بين 200 وألف متر.

وقال الجيش الدنماركي، في بيان بشأن هذه التسريبات الواقعة قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدنماركية، إن التسريب الذي يشكل الفقاعة الأكبر يؤدي إلى تشكيل دوائر على السطح "يصل قطرها إلى كيلومتر واحد، أما الأصغر فيشكل دائرة يبلغ قطرها حوالى 200 متر".

حالة تأهب

وضعت الدنمارك، الثلاثاء، قطاع الطاقة في حال تأهب بعد تسرب الغاز من "نورد ستريم 2"، وذلك غداة اعلان هيئة الملاحة البحرية الدنماركية، عن تسرب غاز في بحر البلطيق قرب مسار خطّ أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي يربط روسيا بألمانيا، والذي يسجل حسب السلطات الألمانية انخفاضا غير مفسّر في ضغط تدفّق الغاز، حسب تقارير إخبارية.

وأشارت الهيئة في إشعار للسفن إلى أن تسرّب الغاز في جنوب شرق جزيرة بورنهولم الدنماركية يشكّل خطرًا على الملاحة البحرية، والملاحة محظورة ضمن دائرة خمسة أميال بحرية حول الموقع المبلّغ عنه.

بالتزامن تظاهر مئات المواطنين الألمان، في مدينة لوبمين في أقصى شمال شرقي ألمانيا، مطالبين بإعادة فتح خط "نورد ستريم 2"، الذي يجلب الغاز من روسيا إلى بلادهم.

ورفع المتظاهرون الألمان لافتات كتب على بعضها "غاز أميركا لا.. غاز نورد ستريم 2 نعم"، كما رفعوا أعلاما روسية، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".