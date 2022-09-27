الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لعامل سرق مبالغ مالية من سيدتين بسوهاج

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ح.س" عامل، بالسجن 5 سنوات؛ لاتهامه بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية بالإكراه من المجنى عليهما "و.أ" و"س.أ" بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد ومحمد سعد، وبأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليهما، بقيام المتهم بالتسلل الى منزل المجنى عليهما وقام بشل حركة المجنى عليها الأولى واستولى منها تحت تهديد السلاح على مبلغ 10 آلاف جنيه وعدد 2 خاتم ذهب ملك المجنى عليها الثانية وفر هاربا.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج سرقة مبالغ مالية دار السلام الحكم

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