الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 إثر تصادم بين سيارة وتروسيكل فى العياط

ارشيفية
ارشيفية
ads

وقع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل فى العياط بمحافظة الجيزة، أدى إلى إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم فى العياط، وبإجراء التحريات تبين أن حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة والتروسيكل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

سيارة العياط تروسيكل المستشفى النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الوعى بتاريخنا

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات بالبنوك اليوم الإثنين

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أسرة تتهم زوجة ابنهم بقتله وإلقائه من الخامس في حلوان

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27- 9- 2022 فى مصر

وزير الدولة للإنتاج الحربى يستقبل وفد الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 pdf| سكن لكل المصريين.. تريند المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زلزال إيطالى يقلق أوروبا

منى رجب

المسئولية المجتمعية وإطلاق الحريات الدينية فى مصر

عبدالوهاب داود

أين اختفى المصريون فى طريق السويس؟

مؤمن المحمدي

شارع البهلوان

محمد رفعت

«ناصر 56»

جمال رشدي

عزيزى المواطن الفقير لعلك أنت والوطن بخير

أحمد الصغير

كيف تطرف المسلمون لأول مرة فى تاريخهم؟!

القس. رفعت فكرى

طوبي لصانعي السلام

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

"روش هشناه".. كيف يحتفل اليهود برأس السنة العبرية؟

فلسطين وإسرائيل في الأمم المتحدة: ماذا ترتب على مفاجأة لابيد و«موقف أوسلو»؟

بعد «كمين جولانى».. كيف تعمل كتيبة «عرين الأسود» الفلسطينية فى نابلس؟