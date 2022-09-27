إصابة 4 إثر تصادم بين سيارة وتروسيكل فى العياط

وقع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل فى العياط بمحافظة الجيزة، أدى إلى إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم فى العياط، وبإجراء التحريات تبين أن حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة والتروسيكل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.