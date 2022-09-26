الأمم المتحدة تحض مالي على الإفراج عن جنود معتقلين تابعين لقوة حفظ السلام

حضت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، مالي على الإفراج عن 46 جنديا معتقلا من ساحل العاج تابعين لبعثة حفظ السلام الأممية في البلاد.

وجاءت المناشدة بعد السجال بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو والأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش بشأن هذه القضية المستمرة منذ شهرين.

وأعربت الأمانة العامة للأمم المتحدة في بيان عن "قلقها البالغ" حيال هذا الأمر، قائلة إنها "تدعو إلى الإفراج العاجل عن الجنود العاجيين المحتجزين".

وأضافت "انها تدعم بقوة كل الجهود لتسهيل هذا الافراج ولاستعادة الثقة وتعزيز علاقات حسن الجوار بين البلدين".

وأعلنت ساحل العاج أن الجنود اعتقلوا في 10 يوليو الماضي في مطار باماكو خلال توجههم لتقديم الدعم لـ"بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما) التي تعد من أكبر مهام المنظمة الدولية.

ويصر المجلس العسكري في مالي على أن هؤلاء الجنود هم مرتزقة.