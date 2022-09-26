الإثنين 26 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: إصابة شخصين أحدهما ضابط في إطلاق نار داخل مركز شرطة في شيكاغو

إطلاق نار
إطلاق نار
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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، إصابة شخصين أحدهما ضابط في إطلاق نار داخل مركز شرطة في مدينة شيكاغو، وذلك بحسب ما نشرته قناة العربية في نبأ عاجل.

 

وفي وقت سابق، أُصِيْب ثلاثة جنود هولنديين في واقعة إطلاق نار في الولايات المتحدة حدثت خلال قضاء وقت فراغهم.
وأعلنت وزارة الدفاع الهولندية في لاهاي اليوم السبت عن أن حالة أحد الجنود حرجة، فيما قالت إن الجنديين الآخرين واعيان ويمكن الحديث معهما.


يذكر أن الجنود الثلاثة يقومون بتدريب في ولاية انديانا الأمريكية.


 وحدث إطلاق النار قبالة الفندق الذي يقيم فيه الجنود في مدينة انديانابوليس عاصمة الولاية، ولا تزال ملابسات إطلاق النار غير معروفة بعد وتولت الشرطة التحقيق.


كانت عدة وسائل إعلام أمريكية ذكرت استنادًا إلى الشرطة أنه تم استدعاء قوات الشرطة إلى الفندق الواقع في قلب المدينة، حيث جرى العثور على ثلاثة رجال مصابين بأعيرة نارية.

 

وفي وقت سابق، وعد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، خلال زيارته العاصمة كييف، بتقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، وقال لمحطة إن أو إس التليفزيونية الهولندية: "من المهم أن نساعد هنا والآن ونتأكد من أن أوكرانيا يمكنها الدفاع عن نفسها".

 

وقالت هولندا إنها أمدت أوكرانيا بالفعل بأسلحة تبلغ قيمتها نحو 173 مليون يورو (175 مليون دولار)، من بينها مدافع هاوتزر، وتسلمت أوكرانيا خمس قطع من الأسلحة الثقيلة، وسوف تتبعها ثلاث قطع أخرى.

 

يشار إلى أن الزيارة هي الأولى التي يقوم بها روته لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعد ظهر اليوم الإثنين.

 

وفي الصباح، زار «روته» ضواحي بوروديانكا وبوتشا وإيربين التي تعرضت لقصف شديد، وأعرب عن صدمته من حجم الدمار الذي خلفته الهجمات الروسية.

الشرطة الأمريكية إطلاق نار مدينة شيكاغو الولايات المتحدة الدفاع الهولندية

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