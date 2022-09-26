روسيا تعلن اعتقال دبلوماسى يابانى بتهمة التجسس

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) الإثنين، أنه اعتقل دبلوماسيًا يابانيًا يقيم في فلاديفوستوك للاشتباه بقيامه بأعمال مرتبطة بالتجسس واعتبره شخصًا غير مرغوب فيه.

وأفاد «إف إس بي» في بيان أوردته وكالات أنباء روسية، أنه تم اعتقال الدبلوماسي الياباني متلبسًا، بينما كان يتلقى معلومات سرية مقابل المال، ترتبط بتعاون روسيا مع بلد آخر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم، عن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بما وصفته باستفتاءات موسكو الصورية على انضمام أربع مناطق‭‭‭‭ ‬‬‬‬ في شرق أوكرانيا إلى روسيا.

ويصوت السكان في المناطق الأربع اليوم الإثنين لرابع يوم على التوالي في الاستفتاءات التي تنظمها موسكو على الانضمام إلى روسيا، وهو إجراء وصفته كييف والدول الغربية بأنه صوري.

وتقول كييف والدول الغربية إن نتائج الاستفتاءات محددة سلفًا ولن يعترفوا بها.

وقالت بريطانيا إن من بين من فُرضت عليهم العقوبات مسئولين كبارًا في روسيا ضالعين في إجراء الاستفتاءات.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: "الاستفتاءات الصورية التي تعقد أمام فوهة مدفع لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة ولن نعترف بنتائجها أبدًا".

وأضاف في البيان: «ستستهدف العقوبات التي فُرضت اليوم من يقفون وراء هذه الاستفتاءات الصورية وكذلك الأفراد الذين يواصلون تعزيز الحرب العدائية التي يشنها النظام الروسي».