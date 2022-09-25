ضبط المتهمين باقتحام محل «بلاي استيشن» في مدينة 15 مايو

نجح رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 3 أشخاص قاموا باقتحام محل «بلاي ستيشن» وتهشيم محتوياته بمدينة 15 مايو.

وقد تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ورد بلاغ لقسم شرطة 15 مايو، من الأهالى، مفاده تهجم عدد من الأشخاص على محل بلايستيشن بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث وبالفحص تبين وجود خلافات سابقة بين الجناة وبين عامل بالمحل المشار إليه وتطور الأمر ونشبت بينهم مشادة كلامية وقاموا بتهشيم المحل، ولاذو بالفرار وعقب تقنين الإجراءات.

وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.