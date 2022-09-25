جهود مكثفة لكشف غموض مقتل سيدة خمسينية في المنوفية

تجري أجهزة البحث الجنائي بالمنوفية جهودًا مكبرة لإجراء التحريات اللازمة، حول العثور على جثة سيدة مقتولة، وذلك لكشف أسباب الحادث وملابساته.

عثر أهالى قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، على جثة سيدة فى العقد الخامس من العمر، مقتولة، فى ظل ظروف غامضة، تم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، يفيد بعثور أهالى قرية كمشيش التابعة لمركز تلا، على جثة سيدة فى العقد الخامس من العمر مقتولة فى ظل ظروف غامضة، تم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.