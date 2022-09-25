الأحد 25 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة متهمين بقتل والدهم بسبب الميراث لـ28 أكتوبر

محاكمة
محاكمة
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قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث لجلسة 28 أكتوبر المقبل. 

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقى قسم شرطة بولاق بلاغا من الأهالي بوفاة مسن داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة أبناء المجني عليه بسبب الميراث بعدما تعدوا عليه بالضرب مما أدى إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ضرب أفضى إلى موت، وإحالتهم للمحاكمة التي أصدرت قرارها السابق.

تأجيل محاكمة بقتل والدهم سم شرطة بولاق

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وائل لطفي

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