ضبط هارب من 73.5 سنة سجنًا فى الخصوص

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مقاولاً يقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص مطلوب التنفيذ عليه في 163 حكم حبس جزئي ومستأنف، حيث بلغ إجمالي سنوات الحبس له 73 سنة ونصف، وإجمالي كفالات 35 ألف جنيه، وغرامات مالية تقدر بـ50 ألف جنيه، وتحرر محضر بالضبط وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بضبط مقاول هارب من تنفيذ عدة أحكام حبس جزئي ومستأنف صادرة ضده، ومقيم دائرة القسم.

وأوضحت التحريات أن المتهم "م ب أ"، 54 سنة، مقاول، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، مطلوب التنفيذ عليه في 163 حكم حبس جزئي ومستأنف، حيث بلغ إجمالي سنوات الحبس له 73 سنة ونصف، وإجمالي كفالات 35 ألف جنيه، وغرامات مالية تقدر بـ50 ألف جنيه، وتحرر محضر بالضبط وتولت النيابة التحقيق.