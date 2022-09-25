الفراخ رخصت قبل المدارس| أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

واصلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 25 سبتمبر الانخفاض الذي شهدته في الساعات الأولى مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي وقبل “دخول المدارس”، إذ تراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 29.00 جنيه للكيلو إلى 30.00 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

أما لحم الفراخ البلدي سجل الكيلو منه 35.00 جنيه إلى 36.00 جنيه، بينما بلغ سعر لحم أمهات أبيض 25.00 جنيه إلى 26.00 جنيه.



سعر الكتكوت اليوم

وحسب بورصة الدواجن اليوم الأحد 25 سبتمبر تراوح سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 07.00 جنيه إلى 07.25 جنيه، بينما تراوح سعر الكتكوت الساسو عمر اليوم من 06.00 جنيه إلى 06.25 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي عمر اليوم أيضًا بين 03.00 جنيه إلى 03.25 جنيه.

سعر البيض اليوم

وعن سعر البيض اليوم فقد تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 70.00 جنيه إلى 71.00 جنيه، أما كارتونة البيض الأبيض تراوح سعرها في الأسواق بين 66.00 جنيه إلى 67.00 جنيه، بينما سجل سعر كرتونة، البيض البلدي 69.00 جنيه كما وصل إلى 70.00 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم في مصر



بينما سجل سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم 06.50 جنيه ووصل إلى 07.50 جنيه، وتراوح سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم 14.00 جنيه إلى 15.00 جنيه، بينما سجل سعر كتكوت البط المولارد عمر يوم أيضًا 15.00 جنيه ووصل إلى15.50 جنيه.

سعر البط اليوم



أما لحم البط الفرنساوي تراوح بين 24.00 جنيه 24.50 جنيه، كما تراوح سعر لحم البط المسكوفي بين 47.00 جنيه إلى 47.25 جنيه، و لحم بط مولارد بين 31.00 جنيه إلى 32.50 جنيه.

وكانت قد شهدت اسعار الفراخ البيضاء انخفاضًا بقيمة 2 جنيه، وذلك وفقًا للسعر الذي سجلته البورصة الرئيسية للدواجن.

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