الأحد 25 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الفراخ رخصت قبل المدارس| أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

دواجن
دواجن
ads

واصلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 25 سبتمبر الانخفاض الذي شهدته في الساعات الأولى مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي وقبل “دخول المدارس”، إذ تراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 29.00 جنيه للكيلو إلى 30.00 جنيه.  

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

أما لحم الفراخ البلدي سجل الكيلو منه 35.00 جنيه إلى 36.00 جنيه، بينما بلغ سعر لحم أمهات أبيض 25.00 جنيه إلى 26.00 جنيه.


سعر الكتكوت اليوم

وحسب بورصة الدواجن اليوم الأحد 25 سبتمبر تراوح سعر الكتكوت الأبيض عمر  يوم 07.00 جنيه إلى 07.25 جنيه،  بينما تراوح سعر الكتكوت الساسو عمر اليوم من 06.00 جنيه إلى 06.25 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي عمر اليوم أيضًا بين 03.00 جنيه إلى 03.25 جنيه.

سعر البيض اليوم 

وعن سعر البيض اليوم فقد تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 70.00 جنيه إلى  71.00 جنيه، أما كارتونة البيض الأبيض تراوح سعرها في الأسواق بين 66.00 جنيه إلى 67.00 جنيه، بينما سجل سعر كرتونة، البيض البلدي  69.00 جنيه كما وصل إلى 70.00 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم في مصر


بينما سجل سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم 06.50 جنيه ووصل إلى 07.50 جنيه، وتراوح سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم 14.00 جنيه إلى 15.00 جنيه، بينما سجل سعر كتكوت البط المولارد عمر يوم أيضًا  15.00 جنيه ووصل إلى15.50 جنيه.

 

سعر البط اليوم


أما لحم البط الفرنساوي تراوح بين 24.00 جنيه 24.50 جنيه، كما تراوح سعر لحم البط المسكوفي بين 47.00 جنيه إلى 47.25 جنيه، و لحم بط مولارد بين 31.00 جنيه إلى  32.50 جنيه.

وكانت قد شهدت اسعار الفراخ البيضاء انخفاضًا بقيمة 2 جنيه، وذلك وفقًا للسعر الذي سجلته البورصة الرئيسية للدواجن.

لمزيد من الأخبار: 

رابط بوابة التنسيق الالكترونى 2022

رئيس جامعة الأزهر يصدق على فتح باب تعديل الترشيح إلكترونيًّا

«البيضاء» بـ30 و«البلدى» بـ40.. استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد 25 سبتمبر

«طبق البيض» بـ72 جنيهًا.. أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-9-2022

 

أسعار الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء سعر الكتكوت اليوم سعر البيض اليوم سعر البط اليوم الدواجن الكتكوت البيض البط

رئيس التحرير

وائل لطفي

حملة أخلاقنا

الأكثر قراءة

أسعار الأرز المصري اليوم 25- 9- 2022

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات للأشقاء فى الصومال

«الإحصاء»: 2.5 مليار دولار صادرات مصر لدول الخليج خلال النصف الأول من 2022

تفوق تاريخى لمنتخب مصر على ليبيريا قبل مواجهة الثلاثاء

في ذكرى وفاته.. 14 معلومة عن نجاح الموجي

لجنة من آثار مطروح وإدارة السياحة تعاين «مسخ» تمثال رمسيس الثانى المثير للجدل (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سرقة المسلات المصرية [1]

جمال-أسعد

شنودة وسيد.. والمتاجرة بالطائفية

حسين دعسة

خطاب رئيس يترنح بالعنجهية ويقود صهيونية لا تحترم السلام

د.كريمة الحفناوى

قضايا التعليم الجامعى والحوار الوطنى

ماجد حبته

محاولة ألمانية رسمية لإفشال جولة شولتس الخليجية!

علي سعدة

جمهوريتنا الجديدة ترفض القانون المعيب

د. منى حلمى

تنويعات متفلسفة مع بدايات الخريف

د.أحمد الخميسى

بوتين.. حديث عن مصر

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

بعد «كمين جولانى».. كيف تعمل كتيبة «عرين الأسود» الفلسطينية فى نابلس؟

وزير الدفاع الإسرائيلى: عودة نتنياهو ستدفع تل أبيب نحو حافة الهاوية

إصابة إسرائيلى فى عملية طعن داخل ديمونا