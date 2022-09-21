«طبق البيض» بـ72 جنيهًا.. أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-9-2022

يهتم المصريون بمعرفة أسعار الفراخ والبيض كونه مصدر البروتين الأكثر استهلاكًا في مصر لغلاء اللحوم الحمراء وترغب الأسر في شراء كميات من البيت والفراخ المجزئة " البانية والفخاد المقطعة" وتخزينها استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2022 -2023 الذي اقترب في المداري الحكومية والجامعات.

أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-9-2022

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-9-2022 فى السوق المحلية عند 31 و32 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-9-2022

وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بين 36 و37 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا اليوم الأربعاء 21-9-2022

وسجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 32 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وصعد الكتكوت الأبيض إلى 7 و7.25 جنيه، ودار الكتكوت الساسو حول 6 و6.25 جنيه، وصعد كيلو الأمهات البيضاء بنحو جنيه ليسجل 26 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم الأربعاء 21-9-2022

واستقرت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم عند 32 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وانخفضت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو جنيهين لتسجل 41 جنيهًا للكيلو، وزادت الأمهات البيضاء إلى 26 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل اليوم الأربعاء 21-9-2022

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 31 جنيها، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 51 و52 جنيهًا، وهبطت الدواجن الساسو بنحو جنيهين لتسجل 47 جنيهًا للمستهلك.

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو جنيهين 42 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 8.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 21-9-2022

واستقرت أسعار البيض اليوم عند 72 جنيهًا للطبق الأبيض للمستهلك، ويدور عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحجم استثمارات يصل إلى 90 مليار جنيه مصرى، وفق بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار البيض البلدى اليوم الأربعاء 21-9-2022

كما استقرت أسعار البيض البلدى عند 75 جنيهًا للطبق، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

وتراوحت بورصة البيض اليوم بين 72 و75 جنيهًا، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 21-9-2022

وجاء سعر كرتونة البيض اليوم حول 72 و75 جنيهًا، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.

أسعار البيض الأحمر اليوم الأربعاء 21-9-2022

وسجلت أسعار البيض الأحمر 75 جنيهًا للطبق، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.