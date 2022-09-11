الأحد 11 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 10 سبتمبر 2022 فى بورصة الدواجن

الفراخ
الفراخ
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يقدم «الدستور» تقريرًا عن بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأحد 11-9-2022، يضم أسعار الدواجن، وأسعار البيض، وأسعار البط والسمان، ويختلف سعر التنفيذ بشكل طفيف من بورصة إلى أخرى.

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ اليوم الأحد 11-9-2022

وكشف زكريا عبدالرحمن، عضو اتحاد منتجي الدواجن، عن أن صناعة الدواجن تواجه مجموعة من التحديات خلال الفترة الحالية والتي يجب على الدولة سرعة التدخل لحلها، خاصة بعد أزمة وباء كورونا التي جاءت بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، ثم التضخم وبعدها عدم توفير العملة الأجنبية.

وأوضح عضو اتحاد منتجي الدواجن، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه العوامل كان لها مردود بالسلب على صناعة الدواجن في مصر، مما أدى إلى تراجع القوة الشرائية التي نتج عنها تراجع في القوة الإنتاجية، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المزارع تم إغلاقها بسبب عدم توفير خامات الإنتاج في المزارع.

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ونقدم من خلال هذا الجدول: سعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها «فراخ بيضاء - فراخ ساسو - فراخ بلدي - لحم أمهات» في بورصة الدواجن الرئيسية:

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

لحم الفراخ البيضاء

كيلو

32 جنيها

33 جنيها

لحم الفراخ الساسو

كيلو

47 جنيها

48 جنيها

لحم الفراخ البلدي

كيلو

35 جنيها

36 جنيها

لحم أمهات الأبيض

كيلو

23 جنيها

24 جنيها

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بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض اليوم الأحد 11-9-2022 

نقدم من خلال هذا التقرير أسعار البيض: «سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، سعر البيض البلدي».

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

بيض أبيض

كرتونة

66 جنيها

67 جنيها

بيض أحمر

كرتونة

67 جنيها

68 جنيها

بيض بلدي

كرتونة

68 جنيها

69 جنيها

 

أسعار السمان اليوم الأحد 11-9-2022

ويشمل جدول أسعار السمان نوعين «سعر السمان الأسمر، وسعر السمان الأبيض» بري، هجين، وبياض، وفقًا لأسعار بورصة السمان اليوم.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت سمان أسمر بري

يوم

2.25 جنيه

2.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض هجين

يوم

2.75 جنيه

3 جنيهات

كتكوت سمان هجين بياض

14 يوما

5.50 جنيه

6 جنيهات

 

أسعار البط اليوم الأحد 11-9-2022

يضم الجدول الآتي: «سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، وسعر البط البكيني أبيض وألوان»، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت بط فرنساوي

يوم

6.50 جنيه

7.50 جنيه

كتكوت بط مسكوفي

يوم

14 جنيها

15 جنيها

كتكوت بط مولار

يوم

15 جنيها

15.50 جنيه

لحم بط فرنساوي

يوم

24 جنيها

24.50 جنيه

لحم بط مسكوفي

يوم

47 جنيها

47.25 جنيه

لحم بط مولار

يوم

31 جنيها

32.50 جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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