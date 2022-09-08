الخميس 08 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

أبرز الخدمات التموينية.. رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

التموين
التموين
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يتصدر البحث عن بوابة مصر الرقمية محركات البحث العالمية جوجل وتويتر في الأيام الأخيرة، وذلك لما تقدمه بوابة مصر الرقمية من خدمات مهمة لعدد كبير من الجماهير والمواطنين وزادت أهميتها مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم بعض الأسر من محدودي الدخل وأصحاب المعاشات الاجتماعية ومعاش تكافل وكرامة، وذلك بإضافة مبلغ زيادة لحصتهم التموينية مدة 6 شهور لمواجهة غلاء السلع.

بوابة مصر الرقمية للتموين ٢٠٢٢

أعادت بوابة مصر الرقمية للتموين ٢٠٢٢ خدمات بطاقة التموين على الرابط الرسمي لها، وذلك بعد أن انتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تحديث رابط البوابة وإجراء الصيانة الدورية، إذ فعلت البوابة عدد 6 خدمات تموينية يستطيع حاملو البطاقات الاستفادة منها بدلًا من الذهاب إلى المكاتب والإدارات التموينية مع استمرار توقف عدد 4 خدمات تموينية بسبب ما تقوم به وزارة التموين حاليًا من إجراءات لضبط منظومة الدعم التمويني.

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 وأبرز الخدمات المتوفرة

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رابط بوابة مصر الرقمية للتموين ٢٠٢٢

ومن خلال تصفح رابط بوابة مصر الرقمية للتموين ٢٠٢٢ يستطيع صاحب البطاقة التموين الدخول على الخدمات التموينية المتاحة من بين عشرات الخدمات الحكومية التي توفرها الحكومة إلكترونيًا على المنصة الرقمية، وذلك بشرط أن يقوم المواطن أولًا بإنشاء حساب على الرابط الرسمي للبوابة من هنــا أولًا كي يستفيد من الخدمات المتعددة عبر البوابة.

عودة تفعيل الخدمات التموينية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية

 وفي السطور التالية تقدم الدستور ضمن الخدمات التي تقدمها يوميًا للقراء أبرز الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية.

الخدمات التموينية المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية

وتشمل الخدمات التموينية المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية حاليًا 6 خدمات لأصحاب بطاقات التموين تشمل التالي:

1- تفعيل بطاقة التموين.

2- نقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى.

3- الاستعلام عن بطاقة التموين.

4- ضم أفراد الأسرة.

5- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

 إضافة المواليد مرة أخرى على البطاقة التموينية 

فيما تستمر وزارة التموين في إيقاف عدد 4 خدمات تموينية بسبب إجراءات ضبط منظومة الدعم التمويني، حيث يأتي على رأس الخدمات التموينية الموقوفة خدمة إضافة المواليد، وتشمل الخدمات الموقوفة على التالي:

1- إضافة المواليد.

2- إضافة الزوجة غير المقيدة للتموين.

3- إضافة التموين لمستحقي الخبز فقط.

4- إصدار بطاقة تموين جديدة.

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