الإثنين 05 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 وأبرز الخدمات المتوفرة

التموين
التموين
ads

في إطار سعي الدولة المصرية لتصبح الخدمات التي تقدمها الحكومة بالكامل رقمية، تأتي خدمات مختلفة عبر بوابة مصر الرقمية للتموين 2022، والتي توفر ضمنها خدمات خاصة بالتموين ويتضح ذلك عقب الدخول على بوابة مصر الرقمية للتموين، حيث تقدم للمواطن المصري خدمات عديدة. 

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

هناك عدد من الخدمات الخاصة بالتموين تقدمها بوابة مصر الرقمية 2022، عبر الرابط التالي من هنا.

وتعد أبرز الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية للتموين كالآتي: 

  • خدمات بطاقة التموين.
  • تفعيل بطاقة التموين.
  • إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.
  • إصدار بطاقة تموين جديدة.
  • نقل من محافظة إلى أخرى.
  • فصل اجتماعي.
  • ضم أفراد أسرتى
  • الاستعلام عن صرف
  • إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا
  • إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط
  • إضافة الزوجة غير المقيدة تموينياً

خطوات الدخول إلى بوابة مصر الرقمية 

فور دخولك لموقع بوابة مصر الرقمية، تجد أن الموقع يتيح أكثر من خدمة عليك اختيار خدمة التموين.

بعد أن تختار خدمة التموين سيتيح الموقع الخدمات السابقة التي عليك اختيار الخدمة التي ترغب في تنفيذها.

عليك أن تعي أن هناك بعض الخدمات غير مفعلة والبعض الآخر مفعل.

إذا وجدت أن خدمتك مفعلة يتطلب منك إدخال رقم الهاتف ورقم بطاقة التموين أو رقم بطاقة الرقم القومي.

رئيس جامعة القاهرة يتفقد أعمال اختبارات مبادرة «أشبال مصر الرقمية»

«التحول الرقمى ومنصة مصر الرقمية» فى ندوة تثقيفية لطلاب جامعة طنطا

معاون وزير التموين: صرف 30% من السلع التموينية لشهر سبتمبر

وزير التموين: التجارة غير المنظمة سبب اضطراب أسعار السلع

ما هي أهداف بوابة مصر الرقمية؟

تعد أبرز أهداف منصة مصر الرقمية  تحويل المصالح الحكومية الورقية إلى رقمية، حيث تعاونت الحكومة المصرية لتقديم مشروع قومي جديد وهو مصر الرقمية، وطورت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنية التحتية للاتصالات، كما أن الوزارات تتعاون مع بعضها في تقديم الخدمات لميكنة كافة الخدمات الحكومية التي سيتم إطلاقها تباعا باستثمارات أكثر من 6 مليارات جنيه ليكون لدينا حكومة متكاملة رقمية تساعدنا على تقديم كافة الخدمات من مكان واحد «منصة مصر الرقمية».

خدمات مصر الرقمية

تقدم المنصة أكثر من 135 خدمة حكومية حتى الآن، ويمكن الحصول على خدماتها، من خلال عمل حساب على موقع منصة مصر الرقمية أو تحميل تطبيق الخدمات الرقمية على الهواتف.

يشترط لتسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية استخدام رقمك القومي ورقم المحمول.

تقدم المنصة خدماتها في كافة القطاعات التي يحتاجها المواطن، منها الأحوال المدنية والتموين والشهر وغيرها.

إنشاء حساب على مصر الرقمية مجاني، وكذلك بعض الخدمات الأخرى.

من خلال البوابة الرقمية، يمكنك معرفة رسوم أي خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على "الشروط والأحكام" الموجودة في بداية كل خدمة، علمًا بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى.

وتقوم وزارة الإتصالات بالتعاون مع الجهات المختصة بالخدمات، لتطوير وتشغيل منصة مصر الرقمية، تحت إشراف الرقابة الإدارية.

تقدم منصة مصر الرقمية الخدمات باللغتين العربية والإنجليزية، ولكن اللغة العربية هي المتاحة فقط الآن.

ومن المرتقب أن تتم إتاحة تسديد كافة الفواتير والغرامات والمستحقات خلال الفترة القادمة ولكن حالياً يمكنك تسديد التالى: غرامات الرخص.

اتصالات وتكنولوجيا المعلومات إصدار بطاقة تموين جديدة اضافة الزوجة اجتماع رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 مصر الرقمية للتموين 2022 مصر الرقمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل مهرجان القلعة

الأكثر قراءة

«خلتني عملت كل حاجة وحشة».. ماذا قالت فتاة الطالبية بعد قتل صديقتها؟

«التموين» تتلقى شكاوى أصحاب بطاقات الدعم غير الحاصلين على الزيادة الاستثنائية

«قرص منوم وسلاح أبيض».. تفاصيل واقعة قطع زوجة لعضو زوجها الذكرى بالمطرية

«الملا» يصدر حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات قطاع البترول

مصادر بالتعليم تكشف حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

«بيذاكر على لمبة العمود».. حقيقة الصورة الصادمة لـ «طفل الدقهلية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التربية العلمية ووزير التربية!

لواء. محسن الفحام

"الثقافة والتغيرات المناخية"

عبدالوهاب داود

«الدستور» وطه حسين وحديث الإزالة المزعوم

القس. رفعت فكرى

لا تسمع لأصوات الفشل!!

لواء.حمدى البطران

المتعة عند العرب

جمال-أسعد

ثقافة التكاتك

أحمد الصغير

أقوى وأرخص مساحيق غسل جرائم التاريخ.. الدين!

أسماء محفوظ

الست مش مُلزمة

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

عملية غور الأردن: الهجمات على "الحافلات" في إسرائيل.. ما دلالاتها؟

إصابة 4 جنود إسرائيليين إثر انفجار قنبلة في رام الله

رقم «23».. من هو «هرتسي هاليفي» رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد؟