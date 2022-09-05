رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 وأبرز الخدمات المتوفرة

في إطار سعي الدولة المصرية لتصبح الخدمات التي تقدمها الحكومة بالكامل رقمية، تأتي خدمات مختلفة عبر بوابة مصر الرقمية للتموين 2022، والتي توفر ضمنها خدمات خاصة بالتموين ويتضح ذلك عقب الدخول على بوابة مصر الرقمية للتموين، حيث تقدم للمواطن المصري خدمات عديدة.

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

هناك عدد من الخدمات الخاصة بالتموين تقدمها بوابة مصر الرقمية 2022، عبر الرابط التالي من هنا.

وتعد أبرز الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية للتموين كالآتي:

خدمات بطاقة التموين.

تفعيل بطاقة التموين.

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

إصدار بطاقة تموين جديدة.

نقل من محافظة إلى أخرى.

فصل اجتماعي.

ضم أفراد أسرتى

الاستعلام عن صرف

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا

إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط

إضافة الزوجة غير المقيدة تموينياً

خطوات الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

فور دخولك لموقع بوابة مصر الرقمية، تجد أن الموقع يتيح أكثر من خدمة عليك اختيار خدمة التموين.

بعد أن تختار خدمة التموين سيتيح الموقع الخدمات السابقة التي عليك اختيار الخدمة التي ترغب في تنفيذها.

عليك أن تعي أن هناك بعض الخدمات غير مفعلة والبعض الآخر مفعل.

إذا وجدت أن خدمتك مفعلة يتطلب منك إدخال رقم الهاتف ورقم بطاقة التموين أو رقم بطاقة الرقم القومي.

ما هي أهداف بوابة مصر الرقمية؟

تعد أبرز أهداف منصة مصر الرقمية تحويل المصالح الحكومية الورقية إلى رقمية، حيث تعاونت الحكومة المصرية لتقديم مشروع قومي جديد وهو مصر الرقمية، وطورت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنية التحتية للاتصالات، كما أن الوزارات تتعاون مع بعضها في تقديم الخدمات لميكنة كافة الخدمات الحكومية التي سيتم إطلاقها تباعا باستثمارات أكثر من 6 مليارات جنيه ليكون لدينا حكومة متكاملة رقمية تساعدنا على تقديم كافة الخدمات من مكان واحد «منصة مصر الرقمية».

خدمات مصر الرقمية

تقدم المنصة أكثر من 135 خدمة حكومية حتى الآن، ويمكن الحصول على خدماتها، من خلال عمل حساب على موقع منصة مصر الرقمية أو تحميل تطبيق الخدمات الرقمية على الهواتف.

يشترط لتسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية استخدام رقمك القومي ورقم المحمول.

تقدم المنصة خدماتها في كافة القطاعات التي يحتاجها المواطن، منها الأحوال المدنية والتموين والشهر وغيرها.

إنشاء حساب على مصر الرقمية مجاني، وكذلك بعض الخدمات الأخرى.

من خلال البوابة الرقمية، يمكنك معرفة رسوم أي خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على "الشروط والأحكام" الموجودة في بداية كل خدمة، علمًا بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى.

وتقوم وزارة الإتصالات بالتعاون مع الجهات المختصة بالخدمات، لتطوير وتشغيل منصة مصر الرقمية، تحت إشراف الرقابة الإدارية.

تقدم منصة مصر الرقمية الخدمات باللغتين العربية والإنجليزية، ولكن اللغة العربية هي المتاحة فقط الآن.

ومن المرتقب أن تتم إتاحة تسديد كافة الفواتير والغرامات والمستحقات خلال الفترة القادمة ولكن حالياً يمكنك تسديد التالى: غرامات الرخص.