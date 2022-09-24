السبت 24 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد الاستعدادات النهائية لتشغيل مول الملابس المستعملة بحى العرب

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الاستعدادات النهائية لتشغيل أحدث مركز تجاري لتجارة الملابس المستعملة، والذي ينتظره العديد من أبناء بورسعيد وزائريها، ورافقه خلالها وليد الدعدع، رئيس حي العرب، والشركة المسئولة عن تنفيذ المشروع.

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وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن مول الملابس المستعملة يُعد الأحدث بالمحافظة، وسيصبح ملتقى للزائرين من جميع المحافظات، لافتًا إلى أنه جارِ افتتاح وتشغيل المول قريبًا، كما وجه الأجهزة القائمة على تنفيذ المول بتكثيف كل الجهود لنهو العمل واللمسات النهائية بالمول.

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وقال محافظ بورسعيد، إن مول الملابس المستعملة سيجذب آلاف الزائرين، موضحًا أن المركز يُقام على مساحة ١٦ ألف متر بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك، وبعد افتتاحه لن يُسمح بأي نشاط لتجارة الملابس المستعملة خارج المول الذي يضم ٥١٤ محلاً تجاريًا.  

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استعدادات استعدادا الاستعدادات النهائية الزائرين التجارية

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