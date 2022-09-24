السبت 24 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تنفى إرسال وفد إلى إسرائيل وتؤكد ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية

وزارة الخارجية الباكستانية
وزارة الخارجية الباكستانية
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نفت وزارة الخارجية الباكستانية صحة ما أشيع من أنباء عن زيارة وفد باكستاني رسمي لإسرائيل، وجددت التأكيد على ثبات موقف إسلام آباد تجاه القضية الفلسطينية.

 

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، ردا على استفسارات وسائل الإعلام، إن الزيارة المذكورة تم تنظيمها من قبل منظمة غير حكومية أجنبية، لا يوجد مقرها في باكستان.

 

وبحسب الخارجية فإن موقف باكستان من القضية الفلسطينية واضح لا لبس فيه.

 

وقال البيان "لا يوجد تغيير على الإطلاق في سياستنا التي يوجد بشأنها إجماع وطني كامل".

 

وأضافت أن "باكستان تدعم بثبات حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

 

وشدد على أن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافيا بحدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، أمر حتمي من أجل سلام دائم في المنطقة".

 

والأربعاء الماضي، التقى وفد باكستاني، ضم وزيرا سابقا، بمسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس.

 

من جهته، شدد وزير خارجية باكستان بيلاوال بوتو زرداري، الجمعة، على أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية "واضح للغاية ولم يتغير"، رافضا تقارير تحدثت عن عزم إسلام آباد تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

 

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الباكستاني للصحفيين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

 

وكان زرداري يجيب عن أسئلة الصحفيين بشأن تقارير إعلامية تحدثت عن إجراء وفد باكستاني يضم وزيرا سابقا زيارة إلى القدس مؤخرا، والاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين تمهيدا لتطبيع العلاقات بين الجانبين.

 

وتعليقا على ذلك قال: "دعوني أؤكد هنا أن موقفنا إزاء القضية الفلسطينية واضح للغاية وسياسية باكستان الخارجية لم تتغير على الإطلاق".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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