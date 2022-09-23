لابيد يصل إسرائيل بعد مشاركته فى اجتماعات الأمم المتحدة

وصل يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، صباح اليوم، الجمعة، إلى تل أبيب عائدًا من ولاية نيويورك الأمريكية.

وألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السابعة والسبعين، تحدث خلالها عن العديد من الملفات أبرزها القضية الفلسطينية والتهديدات التي يمثلها البرنامج النووي الإيراني، حسبما أذاعت القناة السابعة في التليفزيون الإسرائيلي.

وأعلن لابيد، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة، دعمه لمبدأ حل الدولتين لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس وزراء إسرائيلي دعمه هذا المبدأ

وكذلك، أكد لابيد أن إيران تمثل تهديدًا واضحًا لإسرائيل، وللعالم بأسره، مشيرًا إلى أن تل أبيب لن تسمح لطهران بأن تتحول إلى دولة نووية.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ترحيبه بكلمة لابيد أمام الأمم المتحدة، والتي دعم فيها مبدأ حل الدولتين، موضحًا أنه موقف شجاع من رئيس الوزراء الإسرائيلي.