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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 23-9-2022 فى البنوك

العملات الأجنبية 
العملات الأجنبية 
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تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال التعاملات أمام الجنيه المصري، خاصة مع اتجاه أغلب الدول العربية والأجنبية إلى رفع سعر الفائدة مع اعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة.

وارتفعت أسعار العملات العربية والاجنبية أمام الجنيه متوقعين قيام البنك المركزي المصري هو الآخر برفع  سعر الفائدة، إلا أن قرار البنك جاء بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال هذا العام، مما أدى إلى تراجع أسعار العملات أمام الجنيه بفارق قروش بسيطة عن أسعار العملات التي تم تسجيلها صباح الجميس ونهاية الأربعاء الماضي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 23-9-2022 في البنوك، والتى جاءت على النحو التالى: 

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم للبيع والشراء

لعملةشراءبيع
سعر الدولار الأمريكي19.4476 جنيه مصري19.5184 جنيه مصري
سعر اليورو19.1867 جنيه مصري19.3039 جنيه مصري
سعر الجنيه الإسترليني21.9920 جنيه مصري22.1253 جنيه مصري
سعر الدولار الكندي14.4518 جنيه مصري14.5386 جنيه مصري
سعر الكرونة الدنماركية2.5805 جنيه مصري2.5956 جنيه مصري
سعر الكرونة النرويجية1.8748 جنيه مصري1.8862 جنيه مصري
سعر الكرونة السويدية1.7646 جنيه مصري1.7751 جنيه مصري
سعر الفرنك السويسري19.8119 جنيه مصري19.9331 جنيه مصري
سعر الين الياباني13.7813 جنيه مصري13.8649 جنيه مصري
سعر الدولار الأسترالي12.9252 جنيه مصري13.0067 جنيه مصري
سعر اليوان الصيني2.7485 جنيه مصري2.7659 جنيه مصري

 

 

 

أسعار العملات العربية 

سعر الريال السعودي5.1621 جنيه مصري 5.1943 جنيه مصري
سعر الدينار الكويتي62.7445 جنيه مصري63.2249 جنيه مصري
سعر الدرهم الإماراتي5.2890 جنيه مصري5.3196 جنيه مصري
سعر الدينار البحريني51.5252 جنيه مصري51.8328 جنيه مصري
سعر الريال العماني50.4612 جنيه مصري50.8812 جنيه مصري
سعر الريال القطري5.2781 جنيه مصري5.3202 جنيه مصري
سعر الدينار الأردني27.3666 جنيه مصري27.5421 جنيه مصري

 

 

 

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