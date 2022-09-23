أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 23-9-2022 فى البنوك

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال التعاملات أمام الجنيه المصري، خاصة مع اتجاه أغلب الدول العربية والأجنبية إلى رفع سعر الفائدة مع اعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة.

وارتفعت أسعار العملات العربية والاجنبية أمام الجنيه متوقعين قيام البنك المركزي المصري هو الآخر برفع سعر الفائدة، إلا أن قرار البنك جاء بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال هذا العام، مما أدى إلى تراجع أسعار العملات أمام الجنيه بفارق قروش بسيطة عن أسعار العملات التي تم تسجيلها صباح الجميس ونهاية الأربعاء الماضي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 23-9-2022 في البنوك، والتى جاءت على النحو التالى:

أسعار العملات الأجنبية اليوم للبيع والشراء

لعملة شراء بيع سعر الدولار الأمريكي 19.4476 جنيه مصري 19.5184 جنيه مصري سعر اليورو 19.1867 جنيه مصري 19.3039 جنيه مصري سعر الجنيه الإسترليني 21.9920 جنيه مصري 22.1253 جنيه مصري سعر الدولار الكندي 14.4518 جنيه مصري 14.5386 جنيه مصري سعر الكرونة الدنماركية 2.5805 جنيه مصري 2.5956 جنيه مصري سعر الكرونة النرويجية 1.8748 جنيه مصري 1.8862 جنيه مصري سعر الكرونة السويدية 1.7646 جنيه مصري 1.7751 جنيه مصري سعر الفرنك السويسري 19.8119 جنيه مصري 19.9331 جنيه مصري سعر الين الياباني 13.7813 جنيه مصري 13.8649 جنيه مصري سعر الدولار الأسترالي 12.9252 جنيه مصري 13.0067 جنيه مصري سعر اليوان الصيني 2.7485 جنيه مصري 2.7659 جنيه مصري

أسعار العملات العربية