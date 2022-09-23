أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 23-9-2022 فى البنوك
تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال التعاملات أمام الجنيه المصري، خاصة مع اتجاه أغلب الدول العربية والأجنبية إلى رفع سعر الفائدة مع اعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة.
وارتفعت أسعار العملات العربية والاجنبية أمام الجنيه متوقعين قيام البنك المركزي المصري هو الآخر برفع سعر الفائدة، إلا أن قرار البنك جاء بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال هذا العام، مما أدى إلى تراجع أسعار العملات أمام الجنيه بفارق قروش بسيطة عن أسعار العملات التي تم تسجيلها صباح الجميس ونهاية الأربعاء الماضي.
وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 23-9-2022 في البنوك، والتى جاءت على النحو التالى:
أسعار العملات الأجنبية اليوم للبيع والشراء
|لعملة
|شراء
|بيع
|سعر الدولار الأمريكي
|19.4476 جنيه مصري
|19.5184 جنيه مصري
|سعر اليورو
|19.1867 جنيه مصري
|19.3039 جنيه مصري
|سعر الجنيه الإسترليني
|21.9920 جنيه مصري
|22.1253 جنيه مصري
|سعر الدولار الكندي
|14.4518 جنيه مصري
|14.5386 جنيه مصري
|سعر الكرونة الدنماركية
|2.5805 جنيه مصري
|2.5956 جنيه مصري
|سعر الكرونة النرويجية
|1.8748 جنيه مصري
|1.8862 جنيه مصري
|سعر الكرونة السويدية
|1.7646 جنيه مصري
|1.7751 جنيه مصري
|سعر الفرنك السويسري
|19.8119 جنيه مصري
|19.9331 جنيه مصري
|سعر الين الياباني
|13.7813 جنيه مصري
|13.8649 جنيه مصري
|سعر الدولار الأسترالي
|12.9252 جنيه مصري
|13.0067 جنيه مصري
|سعر اليوان الصيني
|2.7485 جنيه مصري
|2.7659 جنيه مصري
أسعار العملات العربية
|سعر الريال السعودي
|5.1621 جنيه مصري
|5.1943 جنيه مصري
|سعر الدينار الكويتي
|62.7445 جنيه مصري
|63.2249 جنيه مصري
|سعر الدرهم الإماراتي
|5.2890 جنيه مصري
|5.3196 جنيه مصري
|سعر الدينار البحريني
|51.5252 جنيه مصري
|51.8328 جنيه مصري
|سعر الريال العماني
|50.4612 جنيه مصري
|50.8812 جنيه مصري
|سعر الريال القطري
|5.2781 جنيه مصري
|5.3202 جنيه مصري
|سعر الدينار الأردني
|27.3666 جنيه مصري
|27.5421 جنيه مصري