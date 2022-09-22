الخميس 22 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد رفع أسعار الفائدة.. تراجع معظم أسواق الخليج بضغط من مخاوف الركود

أسواق الخليج
أسواق الخليج
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أنهت أسواق الخليج تعاملات اليوم الخميس، على تراجع بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بشكل حاد وتوقع مزيدا من الزيادات وبوتيرة أسرع مما توقعه المستثمرون لكبح التضخم.

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.8 بالمئة بعد هبوط نسبته 1.5 بالمئة في أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) و1.1 بالمئة في سهم بنك دبي الإسلامي.

وتربط أغلب دول مجلس التعاون الخليجي ومنها الإمارات عملاتها بالدولار وتتبع عادة تحركات السياسة النقدية للمركزي الأمريكي مما يجعل المنطقة منكشفة على تأثير مباشر لتشديد السياسات النقدية هناك.

وأنهى مؤشر أبوظبي تعاملات اليوم مستقرا.

وقال فادي رياض كبير محللي السوق في كابكس.كوم إن بورصة أبوظبي حصلت على بعض الدعم من ارتفاع أسعار النفط لكن رفع أسعار الفائدة أضر بالمعنويات.

وأضاف "لكن السوق قد تشهد بعض التصحيح للأسعار بعد المكاسب التي سجلتها هذا الشهر مع تحرك المستثمرين لتأمين مكاسبهم".

وارتفعت أسعار النفط الخام مدفوعة بتوقعات بزيادة الطلب الصيني وتصاعد المخاطر الجيوسياسية مما فاق أثر مخاوف الركود بعد سلسلة من عمليات رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية ومن بينها بنك إنجلترا.

وتراجع المؤشر القطري 0.9 بالمئة مع هبوط أغلب الأسهم المدرجة عليه ومنها سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 1.1 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 بالمئة.

والسوق السعودية مغلقة في عطلة عامة.


أبوظبي.. استقر المؤشر عند 10094 نقطة.
دبي.. هبط المؤشر 0.8 بالمئة إلى 3434 نقطة.
قطر.. نزل المؤشر 0.9 بالمئة إلى 12644 نقطة.
مصر.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 9933 نقطة.
البحرين.. هبط المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1928 نقطة.
عُمان.. انخفض المؤشر 0.8 بالمئة إلى 4473 نقطة.
الكويت.. تراجع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 8328 نقطة.

أسواق الخليج مجلس الاحتياطي الاتحادي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة كبح التضخم هيئة كهرباء ومياه دبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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