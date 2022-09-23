أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 23-9-2022
تباين سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط حالة من الركود التي تسيطر على السوق العالمي وكذلك السوق المحلي الذي استقرت فيه أسعار مواد البناء لعدة شهور حتى اتجهت بعض شركات الحديد لرفع سعر طن الحديد في أغطسطس الماضي، بينما أبقت أغلب الشركات سعر طن الحديد عند نفس المستوى، بينما استقرت سعر الأسمنت في الشركات المصنعة
وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 23-9-2022
سعر طن الحديد اليوم للمستهلك
|المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|سعر طن الحديد عز الدخيلة
|17700 جنيه مصري
|17750 جنيه مصري
|سعر طن الحديد المصريين
|17400 جنيه مصري
|17500 جنيه مصري
|سعر طن الحديد بشاي
|17600 جنيه مصري
|17600 جنيه مصري
|سعر طن الحديد مصر ستيل
|15900 جنيه مصري
|15900 جنيه مصري
|سعر طن الحديد العتال
|17000 جنيه مصري
|17400 جنيه مصري
|سعر طن الحديد عطية
|15700 جنيه مصري
|15750 جنيه مصري
|سعر طن الحديد سرحان
|15750 جنيه مصري
|15750 جنيه مصري
|سعر حديد المراكبي
|15750 جنيه مصري
|15750 جنيه مصري
|سعر حديد الكومي
|15900 جنيه مصري
|15900 جنيه مصري
|سعر حديد المعادي
|15900 جنيه مصري
|15900 جنيه مصري
|سعر حديد العشري
|16000 جنيه مصري
|16000 جنيه مصري
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سعر الأسمنت اليوم للمستهلك
|اسم المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|سعر اسمنت المسلح
|1470 جنيه مصري
|1470 جنيه مصري
|سعر أسمنت النصر
|1430 جنيه مصري
|1440 جنيه مصري
|سعر اسمنت الممتاز
|1520 جنيه مصري
|1520 جنيه مصري
|سعر اسمنت الصعيد
|750 جنيه مصري
|750 جنيه مصري
|سعر اسمنت وادي النيل (المصري)
|1410 جنيه مصري
|1420 جنيه مصري
|سعر اسمنت المخصوص
|1440 جنيه مصري
|1450 جنيه مصري
|سعر اسمنت السويس
|1420 جنيه مصري
|1420 جنيه مصري
|سعر اسمنت حلوان
|1470 جنيه مصري
|1470 جنيه مصري
|سعر اسمنت السويدي
|1530 جنيه مصري
|1540 جنيه مصري
|سعر اسمنت قنا (المسلة)
|1420 جنيه مصري
|1430 جنيه مصري
|سعر اسمنت الاسكندرية (الماكس)
|1470 جنيه مصري
|1480 جنيه مصري
|سعر اسمنت العامرية عادة
|1450 جنيه مصري
|1450 جنيه مصري
|سعر اسمنت البرج
|1450 جنيه مصري
|1450 جنيه مصري
|سعر اسمنت تايتان
|1440 جنيه مصري
|1440 جنيه مصري