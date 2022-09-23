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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 23-9-2022

مواد البناء
مواد البناء
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تباين سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط حالة من الركود التي تسيطر على السوق العالمي وكذلك السوق المحلي الذي استقرت فيه أسعار مواد البناء لعدة شهور حتى اتجهت بعض شركات الحديد لرفع سعر طن الحديد في أغطسطس الماضي، بينما أبقت أغلب الشركات سعر طن الحديد عند نفس المستوى، بينما استقرت سعر الأسمنت في الشركات المصنعة 

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 23-9-2022

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك

المنتجأقل سعرأعلى سعر
سعر طن الحديد عز الدخيلة17700 جنيه مصري 17750 جنيه مصري
سعر طن الحديد المصريين17400 جنيه مصري17500 جنيه مصري
سعر طن الحديد بشاي17600 جنيه مصري17600 جنيه مصري
سعر طن الحديد مصر ستيل15900 جنيه مصري15900 جنيه مصري
سعر طن الحديد العتال17000 جنيه مصري17400 جنيه مصري
سعر طن الحديد عطية15700 جنيه مصري15750 جنيه مصري
سعر طن الحديد سرحان15750 جنيه مصري15750 جنيه مصري
سعر حديد المراكبي15750 جنيه مصري15750 جنيه مصري
سعر حديد الكومي15900 جنيه مصري15900 جنيه مصري
سعر حديد المعادي15900 جنيه مصري15900 جنيه مصري
سعر حديد العشري16000 جنيه مصري16000 جنيه مصري

 

 

 

 

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سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

اسم المنتجأقل سعرأعلى سعر
سعر اسمنت المسلح1470 جنيه مصري 1470 جنيه مصري
سعر أسمنت النصر1430 جنيه مصري1440 جنيه مصري
سعر اسمنت الممتاز1520 جنيه مصري1520 جنيه مصري
سعر اسمنت الصعيد750 جنيه مصري750 جنيه مصري
سعر اسمنت وادي النيل (المصري)1410 جنيه مصري1420 جنيه مصري
سعر اسمنت المخصوص1440 جنيه مصري1450 جنيه مصري
سعر اسمنت السويس1420 جنيه مصري1420 جنيه مصري
سعر اسمنت حلوان1470 جنيه مصري1470 جنيه مصري
سعر اسمنت السويدي1530 جنيه مصري1540 جنيه مصري
سعر اسمنت قنا (المسلة)1420 جنيه مصري1430 جنيه مصري
سعر اسمنت الاسكندرية (الماكس)1470 جنيه مصري1480 جنيه مصري
سعر اسمنت العامرية عادة1450 جنيه مصري1450 جنيه مصري
سعر اسمنت البرج1450 جنيه مصري1450 جنيه مصري
سعر اسمنت تايتان1440 جنيه مصري1440 جنيه مصري

 

 

 

 

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