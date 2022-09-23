تباين سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط حالة من الركود التي تسيطر على السوق العالمي وكذلك السوق المحلي الذي استقرت فيه أسعار مواد البناء لعدة شهور حتى اتجهت بعض شركات الحديد لرفع سعر طن الحديد في أغطسطس الماضي، بينما أبقت أغلب الشركات سعر طن الحديد عند نفس المستوى، بينما استقرت سعر الأسمنت في الشركات المصنعة

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 23-9-2022

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك

المنتج أقل سعر أعلى سعر سعر طن الحديد عز الدخيلة 17700 جنيه مصري 17750 جنيه مصري سعر طن الحديد المصريين 17400 جنيه مصري 17500 جنيه مصري سعر طن الحديد بشاي 17600 جنيه مصري 17600 جنيه مصري سعر طن الحديد مصر ستيل 15900 جنيه مصري 15900 جنيه مصري سعر طن الحديد العتال 17000 جنيه مصري 17400 جنيه مصري سعر طن الحديد عطية 15700 جنيه مصري 15750 جنيه مصري سعر طن الحديد سرحان 15750 جنيه مصري 15750 جنيه مصري سعر حديد المراكبي 15750 جنيه مصري 15750 جنيه مصري سعر حديد الكومي 15900 جنيه مصري 15900 جنيه مصري سعر حديد المعادي 15900 جنيه مصري 15900 جنيه مصري سعر حديد العشري 16000 جنيه مصري 16000 جنيه مصري

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سعر الأسمنت اليوم للمستهلك