التحقيق مع مدير شركة بحوزته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها مع مدير شركة ضبط بحوزته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر قبل بيعها في السوق السوداء بالجيزة.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام المدير المسئول عن شركة مستلزمات طبية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من المستلزمات بدون مستندات مجهولة المصدر، غير مسجلة بالجهات المعنية، وغير مطابقة للمواصفات الصحية، وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 27900 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع بدون مستندات مجهولة المصدر، غير مسجلة بالجهات المعنية، وغير مطابقة للمواصفات الصحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.