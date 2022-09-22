الخميس 22 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد غيابيًا لعاطل تعدى على جارته فى الإسكندرية

المؤبد
المؤبد
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبدالرحمن سيد حافظ والمستشار سعيد عيسى حسن والمستشار كارم محمود رزق وسكرتير الجنايات أحمد يوسف، بالسجن المؤبد غيابيًا للمتهم "م.ك.ه" عاطل عما أسند إليه، في اتهامه بالتعدي على المجني عليها "ا.ه.م" وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 18402 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من والد المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي عليها، داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، عن أنه في غضون عام 2019 بدائرة القسم، حال دلوف المجني عليها " ا.ه.م " طالبة لمسكنها بذات العقار، قام المتهم " م.ك.ه" عاطل، باصطحابها عنوة لوحدة سكنه المواجهة لمسكنها بذات الطابق، وتعدى عليها ومنعها من المقاومة، وعند علم والدها بالواقعة، قام بتحرير محضر بقسم شرطة الرمل ثان، وبعرض الواقعة علي النيابة العامة قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.

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وائل لطفي

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