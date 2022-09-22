الخميس 22 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق داخل شقة فى المطرية

ارشيفية
ارشيفية
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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المطرية دون وقوع أي إصابات.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قوات الحماية المدنية شقة سكنية المطرية حريق شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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