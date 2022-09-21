الأربعاء 21 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اعرف تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات 2022

ناشيونال جيوغرافيك
ناشيونال جيوغرافيك
ads

ذاع صيت قناة “ناشيونال جيوغرافيك” في المنطقة العربية، كونها تقدم محتوى وثائقي متخصص يهتم به الملايين من مختلف الفئات العمرية، وتعرض أيضًا مشاهد نادرة من العالم الخاص بالحيوان والكائنات الحية الدقيقة والتي يصعب علينا رؤيتها لوجودها في مناطقة نائية من العالم.

قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022

وفي الساعات الأخير، ارتفعت عمليات البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022، خاصة من المهتمين بمتابعة الأفلام الوثائقية والثقافية التي تعرضها القناة الوثائقية والناطقة باللغة العربية، حيث تقدم عددا كبيرا من البرامج العلمية بشكل مبسط، وتتعرض لحضارات مختلفة وحياة الحيوانات فضلا عن البرامج التي تتناول الموضوعات الجدلية في محاولة لتسليط الضوء على تلك القضايا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

 

تثبيت تردد قناة أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات National geographic

 

وتنشر بوابة «االدستور» في إطار الموضوعات الخدمية التي تقدمها للجمهور في مختلف أنحاء الشرق الأوسط والقراء المهتمين بمتابعتها، تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 بالإضافة إلى تردد القناة الوثائقية على الأقمار الصناعية الأخرى لمتابعتها، وفق الموقع الرسمي للقناة في السطور التالية:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات 2022

ويمكن للباحثين عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ضبط ترددها الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات 2022، من خلال الآتي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة 11411.

- الجودة: خاصية الـHD.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معدل التصويب: 3/4.

 

تردد القناة على نايل سات بخاصية SD

وعلى الراغبين في تشغيل القناة بخاصية SD، ضبط المعلومات الآتية:

- تردد 11526.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز: 27500

- معدل التصويب: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.

 

ومن أبرز البرامج التي عرضتها قناة ناشونال جيوغرافيك وأثرت في المشاهدين في أنحاء الشرق الأوسط، البرنامج الوثائقي «قصة الإله» والذي يقدمه الفنان العالمي مورجان فريمان وتدور في 6 حلقات وتطرح مجموعة من القضايا مثل «المعجزة، الإيمان، الصلاة.. إلخ» من خلال وجهات النظر الدينية المختلفة منها اليهودية والمسيحية والإسلام، الهندوسية، والبوذية وجرى تصوير أجزاء من الحلقات في عدد من الدول العربية ما بين مصر وفلسطين والعراق.

لمزيد من الأخبار: 

رابط بوابة التنسيق الالكترونى 2022

رئيس جامعة الأزهر يصدق على فتح باب تعديل الترشيح إلكترونيًّا

 

ناشيونال ناشيونال جيوغرافيك تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 محتوى وثائقي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد النايل سات 2022

مواد متعلقة

تثبيت تردد قناة أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيادة المجموع الكلى للثانوية لـ450 درجة

رابط استعلام نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022

موعد نتائج تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة| رابط الاستعلام

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس

متاحة الآن.. نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق المرحلة الثالثة 2022

أول صورة لـ«معلم مشرد» بعد استقباله فى إدارة قنا التعليمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم علي

البامية التى شوَّكت التطرف الإسلامى!

مدحت بشاى

فاطمة على.. والنقد الإبداعى

الحسين عبدالرازق

تعلموا الأدب مع الله!

أحمد البنا

خير جليس فى الزمان

إبراهيم داود

فى محبة خيرى شلبى

ماجد حبته

صناعة المفرقعات.. قفزة مصرية جديدة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (5)

أميرة عبد الكريم

السقوط من هاوية الابتزاز

صور

نجوم الفن فى عزاء زوجة خالد زكى

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

كمين سعودي لإسرائيل.. ماذا حدث بين تل أبيب والرياض على هامش «الأمم المتحدة»؟

خلف الكواليس.. هل تقف إسرائيل خلف تعثر مفاوضات الاتفاق النووي؟

مكتب رئيس وزراء إسرائيل: لابيد ناقش معاداة السامية مع جوتيريش