اعرف تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات 2022

ذاع صيت قناة “ناشيونال جيوغرافيك” في المنطقة العربية، كونها تقدم محتوى وثائقي متخصص يهتم به الملايين من مختلف الفئات العمرية، وتعرض أيضًا مشاهد نادرة من العالم الخاص بالحيوان والكائنات الحية الدقيقة والتي يصعب علينا رؤيتها لوجودها في مناطقة نائية من العالم.

قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022

وفي الساعات الأخير، ارتفعت عمليات البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022، خاصة من المهتمين بمتابعة الأفلام الوثائقية والثقافية التي تعرضها القناة الوثائقية والناطقة باللغة العربية، حيث تقدم عددا كبيرا من البرامج العلمية بشكل مبسط، وتتعرض لحضارات مختلفة وحياة الحيوانات فضلا عن البرامج التي تتناول الموضوعات الجدلية في محاولة لتسليط الضوء على تلك القضايا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

وتنشر بوابة «االدستور» في إطار الموضوعات الخدمية التي تقدمها للجمهور في مختلف أنحاء الشرق الأوسط والقراء المهتمين بمتابعتها، تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 بالإضافة إلى تردد القناة الوثائقية على الأقمار الصناعية الأخرى لمتابعتها، وفق الموقع الرسمي للقناة في السطور التالية:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات 2022

ويمكن للباحثين عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ضبط ترددها الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات 2022، من خلال الآتي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة 11411.

- الجودة: خاصية الـHD.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معدل التصويب: 3/4.

تردد القناة على نايل سات بخاصية SD

وعلى الراغبين في تشغيل القناة بخاصية SD، ضبط المعلومات الآتية:

- تردد 11526.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز: 27500

- معدل التصويب: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.

ومن أبرز البرامج التي عرضتها قناة ناشونال جيوغرافيك وأثرت في المشاهدين في أنحاء الشرق الأوسط، البرنامج الوثائقي «قصة الإله» والذي يقدمه الفنان العالمي مورجان فريمان وتدور في 6 حلقات وتطرح مجموعة من القضايا مثل «المعجزة، الإيمان، الصلاة.. إلخ» من خلال وجهات النظر الدينية المختلفة منها اليهودية والمسيحية والإسلام، الهندوسية، والبوذية وجرى تصوير أجزاء من الحلقات في عدد من الدول العربية ما بين مصر وفلسطين والعراق.

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