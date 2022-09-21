الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لقاتل فارس عاشور طالب الثانوية العامة في الإسكندرية

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنح العلمين الجزئية، اليوم الأربعاء، بالسجن غيابيا 3 سنوات للمتهم في قضية طالب الثانوية العامة فارس عاشور والمعروفة إعلامياً بـ"حادثة طريق الساحل الشمالى بالعلمين".

وترجع أحداث تلك القضية إلى قيام المتهم المتسبب بالحادث بقيادة سيارته بسرعة عالية ليصطدم بالمجني عليه فارس عاشور طالب الثانوية العامة، الذي كان قد تواجد في ذلك المكان خلال عطلة قصيرة ما بعد امتحانات الثانوية العامة، في انتظار نتيجته التي شاءت الأقدار ألا يكون متواجدًا خلال إعلانها.

وتحول منزل الشاب بالإسكندرية وقتها إلى سرادق عزاء كبير بدلاً من فرحة النجاح، وأصبح انتظار النتيجة من أسرة فارس مجرد تحصيل حاصل بعد فقدان ابنهم، بعد أن شهدت جنازته حضورا كثيفا نظرا لمحبيه كونه متفوقا في دراسته، بالإضافة إلى تفوقه الرياضي وحصوله على العديد من الميداليات برياضة الكاراتيه، وهو من أبطال الجمهورية في تلك اللعبة وممثل لمنتخب مصر في الكاراتيه.

محكمة جنح العلمين الجزئية طالب الثانوية العامة طريق الساحل الشمالي العلمين

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