الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى سرق دراجات نارية بالغربية

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى
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أمرت نيابة مركز زفتي بمحافظة الغربية بحبس 4 متهمين مسجلين جنائيا 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تمكنت في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية، وإعادة المسروقات.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الضفيرة".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 13 واقعة سرقة وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نيابة مركز زفتي حبس تشكيل عصابي الدراجات النارية سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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