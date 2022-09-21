الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل يروج أقراصا مخدرة بالعامرية

حبس مسجل
حبس مسجل
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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة بقصد ترويجها على عملائه.

تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، بمزاولة نشاط اجرامى فى الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى. 
على الفور تم تقنين الإجراءات عمل كمين، وألقى القبض عليه بدائرة قسم الشرطة، وبتفيشه عثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وقرر حيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

نيابة العامرية ثان الإسكندرية التحقيقات حبس عاطل الاقراص المخدرة حيازة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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