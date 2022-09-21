سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل، عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-9-2022، وفقًا لآخر تحديث، حيث شهدت أسعار الذهب في مصر ، ارتفاعا في أسعار البيع و الشراء، ويقدر الارتفاع في أسعار الذهب بحوالي جنيه واحد للجرام.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022

سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 1,119 جنيها للبيع و 1,123 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,279 جنيها للبيع و 1,283 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 959 جنيها للبيع و 963 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 746 جنيها للبيع و 749 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8,952 جنيه للبيع و8,984 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 39,772 جنيه للبيع 39,915 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,278,857 جنيه للبيع، و 1,283,429 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في أكثر من عامين عند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، مع انتظار المستثمرين قرار رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن السياسة النقدية اليوم الأربعاء، وسط توقعات برفع الفائدة 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي.

وتضرر المعدن النفيس من ارتفاع الدولار قرب أعلى مستويات في 20 عامًا أمام العملات الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى صعود عوائد السندات الأمريكية بشكل قوي قبل قرار الفيدرالي.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7.10 دولار لتصل إلى 1671.10 دولار للأوقية عند التسوية، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020.

وصعد مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنحو 0.5% عند 110.258 نقطة.