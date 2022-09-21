الارتفاع يسيطر.. سعر العملات العربية والعالمية فى البنوك اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

يهتم المصريين بمعرفة سعر العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خاصة المقبلين على السفر لأي دولة في العالم حيث تتيح لهم البنوك وشركات الصرافة شراء العملات بالفيزا وتذكر السفر بحد معين بسبب عدم توافر العملات بشكل كبير.

سعر العملات العربية والعالمية في البنوك اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

تأرجحت أغلب أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-9-2022 في بداية التعاملات البنكية، وارتفع الريال السعودي قرشًا واحدًا واليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، ويرصد موقع «الدستور» عملات «اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي»، في هذا التقرير وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية في مصر، ووفقًا لمتوسط الأسعار على الموقع الرسمي لـ«البنك المركزي المصري».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

الأسعار الرسمية للعملات وفقًا للبنك المركزي في السطور الأتية:

سعر اليورو اليوم: 19.31 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.39 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.27 جنيه للشراء، و5.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.15 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.13 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.74 جنيه للشراء، و63.00 جنيها للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

بنك الإسكندرية: 19.3 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي الإسلامي: 19.44 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.30 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.30 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

بنك مصر: 22.07 جنيه للشراء، و22.28 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 22.10 جنيه للشراء، و22.31 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.07 جنيه للشراء، و22.28 جنيه للبيع.

بنك البركة: 22.07 جنيه للشراء، و22.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

بنك مصر: 5.15 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.15 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي : 5.15 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك التعمير والإسكان: 5.13 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

البنك الأهلي المصري: 5.27 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.27 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع.

بنك المصرف العربي الدولي: 5.27 جنيه للشراء، و5.30 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.28 جنيه للشراء، و5.30 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

بنك FAB أبو ظبي الأول: 60.15 جنيه للشراء، و63.02 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 60.58 جنيه للشراء، و63.03 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك الكويت الوطني: 59.25 جنيه للشراء، و63.25 جنيه للبيع.

بنك مصر: 60.60 جنيه للشراء، و63.03 جنيه للبيع.