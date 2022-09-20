تعرف على مواعيد قبض شهر سبتمبر 2022 للعاملين فى الدولة

ارتفعت عمليات بحث العاملين في الدولة والوزارات عن مواعيد قبض شهر سبتمبر 2022 الجاري، والذي من المقرر أن يبدأ غدًا الأربعاء الموافق 21 سبتمبر، وفق جدول يتم تقسيم موظفي الدولة فيه على عدة أيام بحيث لايحدث تكدس أمام ماكينات الصراف الآلى.

ويبدأ قبض شهر سبتمبر 2022 غدًا الأربعاء ويستمر حتى 27 من الشهر الجاري، ويعرض “الدستور” في السطور التالية، التفاصيل الكاملة عن مواعيد قبض شهر سبتمبر 2022.

مواعيد قبض شهر سبتمبر 2022 للموظفين

يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر سيكون مواعيد قبض شهر سبتمبر 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة، وهي وزارات “الصحة -التضامن الاجتماعى- التموين- النقل- الاتصالات- القوى العاملة- الإنتاج الحربي- الهجرة وشئون المصريين بالخارج- قطاع الأعمال العام- شئون مجلس النواب- الداخلية- الأوقاف- الثقافة- الآثار- الإسكان- التجارة والصناعة- الطيران المدنى- البيئة- السياحة – البترول”.

وأيضًا قبض شهر سبتمبر 2022 ل

٫مديريات الخدمات بالمحافظات وهي الشئون الصحية- التضامن الاجتماعى- التموين والتجارة- الطرق والنقل- القوى العاملة- الإسكان والمرافق، أما الهيئات فتشمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- المجلس القومي لحقوق الإنسان- المجلس الأعلى للصحافة- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى- الجهاز المركزي للمحاسبات- مجلس النواب.

يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر سيكون مواعيد قبض شهر سبتمبر 2022 لـ33 وزارة وهيئة، وهي للعاملين في وزارات “التعليم العالى- التنمية المحلية- العدل – الكهرباء -التخطيط- الاستثمار والتعاون الدولى- التربية والتعليم- الزراعة واستصلاح الأراضى- الموارد المائية والري- الخارجية- الشباب والرياضة – المالية، ومديريات الخدمات بمختلف المحافظات وهي التربية والتعليم- الزراعة- الطب البيطري – الشباب والرياضة”.

وأيضًا قبض شهر سبتمبر 2022 بالقضاء والنيابة العامة- هيئة النيابة الإدارية- هيئة قضايا الدولة- مجلس الدولة- هيئة الرقابة الإدارية- وسيتم قبض شهر سبتمبر 2022 للعاملين في الهيئة العامة للرقابة المالية- المحكمة الدستورية العليا- دار الإفتاء المصرية- اللجنة العليا للانتخابات- معهد الخدمات المالية- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – الأزهر الشريف- رئاسة مجلس الوزراء- وكذلك رئاسة الجمهورية- باقى الجهات الأخرى.

فيما يتم قبض شهر سبتمبر 2022 لجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر 2022.

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