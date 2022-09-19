الإثنين 19 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

صرف مرتبات
صرف مرتبات
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يبحث موظفون الدولة هذه الفترة عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022، مع اقتراب موعد صرف مرتبات نهاية كل شهر ميلادي، وزادت عمليات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 ، حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 وجدول صرف مرتبات شهر سبتمبر للوزارات.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022  الأربعاء المقبل 21 سبتمبر، وسيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر  للعاملين في 33 وزارة وتستكمل باقي الوزارات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر، حسب بيان وزارة المالية .

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جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022

يبدأ صرف المرتبات يوم الأربعاء 21 سبتمبر لهيئة لوزارة الطيران المدني، وزارة الإنتاج الحربي، لوزارة التجارة والصناعة، وزارة الآثار- السياحة، وزارة البترول، التموين، الإسكان، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، البيئة، النقل والقوى العاملة، وقطاع الأعمال العام – الثقافة - شؤون مجلس النواب- الداخلية - الصحة - الاتصالات، ومرتبات العاملين في مديريات الخدمات بالمحافظات و مديريات الطرق والنقل- مديريات التموين والتجارة الداخلية – مديريات القوى العاملة- مديريات الشئون الصحية- مديريات التضامن الاجتماعي- مديريات الإسكان والمرافق.

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ويوم الخميس 22 سبتمبر 2022 وزارة الشباب والرياضة - المالية - الاستثمار والتعاون الدولي - التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- التخطيط – الخارجية – التعليم العالي- التنمية المحلية- العدل - الزراعة واستصلاح الأراضي- الكهرباء- الموارد المائية والري، ومديريات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين، ومديريات الطب البيطري، ومديريات التنظيم والإدارة - مديريات الشباب والرياضة - مديريات الزراعة - دواوين عموم المحافظات، 

دواوين المحافظات - مجلس الدولة - رئاسة الجمهورية - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - الهيئة العامة للرقابة المالية - القضاء والنيابة العامة - رئاسة مجلس الوزراء - اللجنة العليا للانتخابات - معهد الخدمات المالية- هيئة الرقابة الإدارية- الأزهر- هيئة النيابة الإدارية- المحكمة الدستورية العليا- الجامعات- دار الإفتاء المصرية- هيئة قضايا الدولة.

ويتم صرف رواتب باقي العاملين في الوزارات المصالح والهيئات الأخرى التي لم تصرف مرتبات شهر سبتمبر فى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 25 و26 و27 سبتمبر 2022.

صرف مرتبات شهر سبتمبر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 مرتبات شهر سبتمبر صرف المرتبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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