المشدد 7 سنوات لمتهمين بحيازة مخدرات في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة حيازة المواد المخدرة بقص الإتجار في القضية رقم 26788 لسنة 2021 جنايات مركز بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

بداية القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات سرية لضباط المباحث، بقيام عجان بمخبز بلدي، وعاملة بمشتل، مقيمان دائرة مركز بلبيس بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين.

باتخاذ الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من جوهر مخدر الهيروين وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.