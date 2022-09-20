الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد لـ 3 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة في الشرقية

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، بتهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فى القضية رقم 9311 لسنة 2021 جنايات مركز بلبيس.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

بداية القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة بقيام 3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش.

وباتخاذ الاجراءات الإجراءات و نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من جوهر مخدر الحشيش، وبندقية آلية و21 طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد 7 سنوات غرامة 50 الف جنية المواد المخدرة مركز بلبيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

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