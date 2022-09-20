الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خطوات استعلام نتيجة التنسيق الثانوية الازهرية 2022| الرابط الرسمي

الثانوية الازهرية
الثانوية الازهرية
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زاد بحث الطلاب عن خطوات استعلام نتيجة التنسيق الثانوية الازهرية 2022  بعد إعلان الأزهر الشريف صباح اليوم الثلاثاء نتيجة التنسيق للثانوية الأزهرية 2022 بعد انتهاء مرحلة تسجيل رغبات المرحلة الثانية للثانوية الأزهرية الجمعة الماضية، ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة التنسيق للثانوية الأزهرية عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني.

نتيجة التنسيق الثانوية الازهرية 2022 

يستطيع طلاب الثانويه الازهرية معرفة نتيجة التنسيق للثانوية الأزهرية عبر الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الذي خصصته وزارة التعليم العالي والأزهر الشريف لمعرفة  نتيجة التنسيق للثانوية الأزهرية التي ظهرت الآن.

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الآن.. نتيجة تنسيق الأزهر 2022 لطلاب علمي وأدبي

وتوفر الدستور نتيجة التنسيق الثانوية الأزهرية من خلال هذا الرابط للبنين 

file:///C:/Users/n33/Downloads/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-1.pdf

وتوفر أيضا نتيجة الثانوية الازهرية 2022 للبنات من خلال هذا الرابط 

file:///C:/Users/n33/Downloads/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-1.pdf

 

رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022

 

ويستطيع الطلاب الدخول عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط 

https://tansik.digital.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=4

ثم  تحديد نتيجة التنسيق للثانوية الازهرية  برقم الجلوس، وكتابة الرقم السري، ويُنصح دائماً بإدخال الرقم السري من خلال أزرار الأرقام الموضحة بدلا من لوحة المفاتيح، والرقم السري هو ذلك الرقم المكتوب على استمارة النجاح.

الأوراق المطلوبة لتقديم كليات الأزهر 2022

حددت جامعة الأزهر عن الأوراق المطلوبة لتقديم كليات الأزهر وفقًا لتنسيق الأزهر الذي  ظهر صباح اليوم بعد 4 أيام من غلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية، حيث لا يعلن الأزهر الشريف عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية إلا بعد اجراء امتحانات الدور الثاني وتسجيل الطلاب الناجحين في الدور الثاني رغباتهم وبعدها يتم إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022.

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وهي  شهادة ميلاد،  (4) صور من شهادة الثانوية، ورقة الترشيح (من على الموقع بعد ظهور نتيجة تنسيق الأزهر 2022)،  (6) صور من البطاقة الشخصية + بطاقة ولي الأمر،  (8) صور مدون عليها الاسم مقاس 4*6،  استمارة (2) جند من منطقة التجنيد التابع لها،  استمارة (6) جند لكل المواليد أكبر من 2002 من مركز الشركة (خاص بالذكور).

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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