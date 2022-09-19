الإثنين 19 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الآن.. نتيجة تنسيق الأزهر 2022 لطلاب علمي وأدبي

تنسيق الأزهر 
تنسيق الأزهر 
ads

ازداد البحث خلال هذه الساعات عن نتيجة تنسيق الأزهر 2022، مع غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الجمعة الماضية، وكان من المفترض أن يتم إعلان تنسيق الأزهر 2022 بعد أيام قليلة من غلق باب تسجيل رغبات تنسيق الأزهر لطلاب المرحلة الثانية والمتخلفين من المرحلة الأزلى الجمعة الماضية.

ومع زيادة عمليات البحث عن تنسيق الأزهر 2022 حتى تصدرت مؤشرات جوجل، يعرض “الدستور” نتيجة  تنسيق الأزهر لطلاب علمي وأدبي  فور صدورها من الأزهر الشريف.

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2022

 مع استمرار بحث الطلاب عن نتيجة تنسيق الأزهر 2022، يعلن الأزهر الشريف نتيجة تنسيق الأزهر 2022، غدًا الثلاثاء، في تمام التاسعة والنصف صباحًا، بعد أن أغلق الأزهر الشريف باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية والمتخلفين عن المرحلة الأولى يوم الجمعة الماضية والذي بدأ يوم الاثنين 12 سبتمبر الماضي.

رابط استخراج نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

ويختلف تنسيق الأزهر 2022 عن تنسيق الثانوية العامة الذي يتم إعلان كل مرحلة على حدة، بل إن تنسيق الأزهر 2022 ، يتم إعلانه عقب مرحلة تسجيل الرغبات للناجحين في الدور الاول والثاني.

ويستطيع الطلاب معرفة نتيجة تنسيق الأزهر 2022 فور ظهورها عن طريق الرابط التالي: 

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

 

الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة الأزهر 2022

 

حددت جامعة الأزهر الأوراق المطلوبة لالتحاق الطلاب بها بعد ظهور نتيجة تنسيق الأزهر 2022، وهي: 

 أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها،  أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها،  بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب، نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب، (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة، (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها،  حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق، ونبهت الجامعة على أن يحتفظ الطالب بصور هذه الأوراق بعد تقديم ملفه.

txt

جامعة الأزهر تفتح باب التنسيق للمعادلات وإعادة القيد من السنوات السابقة

ويقوم الطالب بسداد الرسوم المقررة وقدرها (175.5 جنيهًا) للانتظام، و(425.5 جنيهًا) للانتساب عند تقديم أوراقه، وسيتم فتح باب التقديم فور انتهاء وحدة نظم المعلومات والشبكات من إعداد كشوف التنسيق وإرسالها إلينا، وسنعلن عنه لاحقًا.

اقرأ أيضا:

 

تنسيق الأزهر 2022 نتيجة تنسيق الأزهر 2022 الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة الأزهر الأزهر الشريف تنسيق الأزهر شهادة الثانوية الأزهرية نتيجة تنسيق الازهر التحاق بجامعة الأزهر جامعة الأزهر تنسيق الأداب الأزهر الأزهر 2022 جامعة الأزهر 2022 الطالب التحاق بجامعة الأزهر 2022 رابط نتيجة تنسيق الأزهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

الأكثر قراءة

آخر تحديث.. ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر

لأجل حلم بنزيما الذى لم يكتمل.. «لا تستسلم يا شلبى»

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات والمدارس الحكومية

بإطلالة صيفية بدبى.. محمد صلاح يثير الجدل مع ملكة جمال مصر سونيا جرجس

انخفاض طفيف في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم

جامعة الإسكندرية الأهلية تعلن عن أسماء المقبولين من طلاب الشهادات العربية والأجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

«كلنا إنسان» وتطور ملحوظ لمواهب ذوى القدرات الخاصة

بسنت حسن

كيرة والجن في مواجهة المملكة

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى والإسلامى

محمد رفعت

إذا جاء سبتمبر!

جمال رشدي

صرخة طفل ورقصة أستاذة ‏

لواء. محسن الفحام

المناخ.. والوعى السياحى

رشا عبدالمنعم

دعم مسرح المحافظات

أحمد سعد زايد

فوضى الطلاق الشفهى

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تهديدات في الداخل والخارج.. كيف تستعد إسرائيل لتأمين "الأعياد اليهودية"؟

«مقتل فلسطينى» سبب أزمة.. ماذا يحدث بين إسرائيل وتشيلى؟

الهجوم الإسرائيلى على مطار دمشق.. الأهداف والدوافع والرسالة