الآن.. نتيجة تنسيق الأزهر 2022 لطلاب علمي وأدبي

ازداد البحث خلال هذه الساعات عن نتيجة تنسيق الأزهر 2022، مع غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الجمعة الماضية، وكان من المفترض أن يتم إعلان تنسيق الأزهر 2022 بعد أيام قليلة من غلق باب تسجيل رغبات تنسيق الأزهر لطلاب المرحلة الثانية والمتخلفين من المرحلة الأزلى الجمعة الماضية.

ومع زيادة عمليات البحث عن تنسيق الأزهر 2022 حتى تصدرت مؤشرات جوجل، يعرض “الدستور” نتيجة تنسيق الأزهر لطلاب علمي وأدبي فور صدورها من الأزهر الشريف.

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2022

مع استمرار بحث الطلاب عن نتيجة تنسيق الأزهر 2022، يعلن الأزهر الشريف نتيجة تنسيق الأزهر 2022، غدًا الثلاثاء، في تمام التاسعة والنصف صباحًا، بعد أن أغلق الأزهر الشريف باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية والمتخلفين عن المرحلة الأولى يوم الجمعة الماضية والذي بدأ يوم الاثنين 12 سبتمبر الماضي.

ويختلف تنسيق الأزهر 2022 عن تنسيق الثانوية العامة الذي يتم إعلان كل مرحلة على حدة، بل إن تنسيق الأزهر 2022 ، يتم إعلانه عقب مرحلة تسجيل الرغبات للناجحين في الدور الاول والثاني.

ويستطيع الطلاب معرفة نتيجة تنسيق الأزهر 2022 فور ظهورها عن طريق الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة الأزهر 2022

حددت جامعة الأزهر الأوراق المطلوبة لالتحاق الطلاب بها بعد ظهور نتيجة تنسيق الأزهر 2022، وهي:

أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها، أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها، بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب، نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب، (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة، (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها، حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق، ونبهت الجامعة على أن يحتفظ الطالب بصور هذه الأوراق بعد تقديم ملفه.

ويقوم الطالب بسداد الرسوم المقررة وقدرها (175.5 جنيهًا) للانتظام، و(425.5 جنيهًا) للانتساب عند تقديم أوراقه، وسيتم فتح باب التقديم فور انتهاء وحدة نظم المعلومات والشبكات من إعداد كشوف التنسيق وإرسالها إلينا، وسنعلن عنه لاحقًا.

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