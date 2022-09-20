إصابة أب وابنه في حادث تصادم ببني سويف

وقع حادث تصادم دراجتين بخاريتين وسيارة ملاكي، اليوم الثلاثاء، أول كوبري النيل القديم وسط مدينة بني سويف، أسفر عن إصابة أب وابنه بإصابات خطيرة.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين وسيارة ملاكي قبل مطلع كوبري النيل القديم، أسفر عن إصابة أب ونجله.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.