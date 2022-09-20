الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 مصابين في حادث تصادم بالشرقية

اسعاف
اسعاف
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أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم  بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغا بوقوع حادث طريق العاشر من رمضان نزلة الإقليمي تجاه جنيفه.

 بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكي، وأسفر عن 5 أشخاص  بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجميعهم من محافظة كفر الشيخ.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

5 أشخاص مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

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