الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل متهم بسرقة حقائب السيدات فى التجمع

عاطل
عاطل
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قررت النيابة العامة في جنوب القاهرة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة حقائب اليد بأسلوب المغافلة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 
تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه حال تواجده داخل أحد المحال بدائرة القسم، فوجئ بسرقة حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها مبلغ مالى، مجموعة من الأوراق الخاصة به، وعدد من بطاقات الدفع الإلكترونى.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال استخدام التقنيات الحديثة، بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير المباحث، أمكن تحديد مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، "له معلومات جنائية".
وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندى تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى، والمسروقات المستولى عليها.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة.

واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

قسم شرطة التجمع الأول حقائب اليد سرقة التجمع حقائب السيدات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

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