الإثنين 19 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«المخدرات» تقود رجل وسيدة للسجن المؤبد والمشدد بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل غيابيًا بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، والمشدد 6 سنوات لشريكته، ومصادرة المخدرة المضبوط، لإدانتهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات سرية بقيام   عامل مقيم بساتين الإسماعيلية دائرة مركز بلبيس  ربة منزل مقيمة ذات العنوان، بإنتاج وتصنيع  مخدر الهيروين وترويجه على نطاق واسع بدائرة المركز

بعد تقنين الإجراءات القانونية وإذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة الثانية وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين ولاذا المتهم الأول بالفرار وتم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

محكمة جنايات الزقازيق متهم المؤبد مركز شرطة بلبيس الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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