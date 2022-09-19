«المخدرات» تقود رجل وسيدة للسجن المؤبد والمشدد بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل غيابيًا بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، والمشدد 6 سنوات لشريكته، ومصادرة المخدرة المضبوط، لإدانتهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عامل مقيم بساتين الإسماعيلية دائرة مركز بلبيس ربة منزل مقيمة ذات العنوان، بإنتاج وتصنيع مخدر الهيروين وترويجه على نطاق واسع بدائرة المركز

بعد تقنين الإجراءات القانونية وإذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة الثانية وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين ولاذا المتهم الأول بالفرار وتم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.