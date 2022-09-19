الإثنين 19 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لتاجر هيروين و6 سنوات لشريكته فى الشرقية

هيروين
هيروين
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق عاطلًا غيابيًا بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، والمشدد 6 سنوات، لشريكته المتهمة الثانية، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانتهما في القضية رقم 20404 لسنة 2021 جنايات مركز بلبيس، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات سرية عن قيام "س. م. م. ح"، 26 عامًا، عامل مقيم بساتين الإسماعيلية دائرة مركز بلبيس، و"ع. س. م"، 31 عامًا، ربة منزل، مقيمة ذات العنوان، بإنتاج وتصنيع مخدر الهيروين وترويجه على نطاق واسع بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإذن النيابة العامة تم شن مأمورية لملاحقة المتهمين وتمكن الأول من الفرار فيما تم القبض على المتهمة الثانية، وضبط بحوزتها كمية من مخدر الهيروين.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتها والمتهم الأول إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المؤبد المشدد 6 سنوات جنايات مركز بلبيس حيازة مواد مخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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