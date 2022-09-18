في 3 حوادث بمركز أبوحماد.. إصابة 10 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى

شهد مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، اليوم وقوع 3 حوادث مرورية متفرقة، أسفرت عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقع الحادث الأول بين سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل، على طريق بعد كوبري الشباب تجاه أبو حماد، ما تسبب في إصابة 3 أشخاص.

وتسبب الحادث الثاني الذي وقع بين دراجة بخارية عبارة عن توك توك مع عربة كارو بمدخل عرب الفدان أبو حماد في إصابة 4 أشخاص بإصابات تنوعت ما بين كدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.

ووقع الحادث الثالث بين دراجتين بخاريتين على طريق أبو حماد العزازي أمام مستشفى الصدر، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات.

تم نقل المصابين إلي مستشفى أبو حماد المركزي ، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ، ورفع أثار الحوادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.