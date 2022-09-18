الأحد 18 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

في 3 حوادث بمركز أبوحماد.. إصابة 10 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى

حادث مرور
حادث مرور
ads

شهد مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، اليوم وقوع 3 حوادث مرورية متفرقة، أسفرت عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقع الحادث الأول بين سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل، على طريق بعد كوبري الشباب تجاه أبو حماد، ما تسبب في إصابة 3 أشخاص.

وتسبب الحادث الثاني الذي وقع بين دراجة بخارية عبارة عن توك توك مع عربة كارو بمدخل عرب الفدان أبو حماد في إصابة 4 أشخاص بإصابات تنوعت ما بين كدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.

ووقع الحادث الثالث بين دراجتين بخاريتين على طريق أبو حماد العزازي أمام مستشفى الصدر، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات.

تم نقل المصابين إلي مستشفى أبو حماد المركزي ، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ، ورفع أثار الحوادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

إصابة 10 أشخاص إصابة 3 أشخاص الحركة المرورية الإسعافات اللازمة تسيير الحركة المرورية مستشفى أبو حماد المركزي مركز أبوحماد

رئيس التحرير

وائل لطفي

المؤتمر الاقتصادى

الأكثر قراءة

موعد مباراة ليفربول المقبلة فى دورى الأبطال| تأجيل الدورى الإنجليزى

اعرف موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال

الزمالك يستهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا بثنائية أمام إليكت التشادي

رئيس الأركان يتفقد اختبارات القبول للأكاديمية والكليات العسكرية

استقرار سعر الدولار فى نهاية تعاملات اليوم

القوات المسلحة تستقبل الأبطال المشاركين في بطولة العالم للمصارعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

هموم الأدباء فى مصر

جمال-أسعد

نادى عيون مصر توضيحات غير طائفية

مؤمن المحمدي

قليل البخت

محمود خليل

ماذا بقى من التشيع فى مصر؟

ماجد حبته

شجرة مريم

د.أحمد الخميسى

شنودة.. لمن؟

حسين دعسة

البنك الدولى يحذر من التضخم والركود.. ذوبان البشرية!

علي سعدة

نقاط للتفكير

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

«مقتل فلسطينى» سبب أزمة.. ماذا يحدث بين إسرائيل وتشيلى؟

الهجوم الإسرائيلى على مطار دمشق.. الأهداف والدوافع والرسالة

رغم زياراتها للشرق الأوسط.. لماذا لم تزُر الملكة إليزابيث إسرائيل؟