الأحد 18 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 سنوات لـ3 متهمين بهتك عرض سيدة وتصويرها بالمحلة

هتك عرض
هتك عرض
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أصدرت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الدائرة الثالثة، الأحد، حكما يقضي بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم لقيامهم بهتك عرض سيدة وتصويرها كرها عنها، وارتكاب أعمال بلطجة وترويع آمنين انتقاما من زوجها لوجود خلافات بينهم.

ترجع الواقعة عندما قام 3 متهمين بالهجوم على منزل شخص بينهم خلافات حاملين اسلحة بيضاء وترويع المواطنين في الشارع وتكسير كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة حتي لا يتم تصويرهم وصعدوا لشقته وقاموا بترويع زوجته وتعدوا عليها وقاموا بتصويرها كرها عنها انتقاما من زوجها.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية ووجهت للمتهمين تهم هتك عرض وتصوير سيدة بدون وجه حق، والبلطجة، ثم تنازلت المجني عليها عن القضية أمام النيابة العامة.

تم احالة القضية لمحكمة الجنايات ونظرتها الدائرة الثالثة واستشعرت هيئة المحكمة بأن المجني عليها تم اكراهها على التنازل عن القضية  من قبل المتهمين، خاصة وانها لم تحضر أمام هيئة المحكمة لمناقشتها في اسباب الصلح والتنازل عن القضية واصدرت هيئة المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمين حضوريا لمتهم وغيابيا لباقي المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات.

السجن المشدد 5 سنوات أسلحة بيضاء المحلة الكبري المشدد 5 سنوات النيابة العامة بمحافظة الغربية جنايات المحلة الكبرى

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