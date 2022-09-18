الأحد 18 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق أم قتلت رضيعيها فى الشرقية إلى المفتى

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، إحالة أوراق ربة منزل إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 16 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، لاتهامها بوضع السم لطفليها الرضع وقتلهما بدائرة مركز الحسينية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علی عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي، ومحمد عبدالستار.

تعود أحداث القضية رقم 10812 لسنة 2022 جنايات مركز الحسينية والمقيدة برقم 799 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة قمر. خ. أ. ر، 18 سنة، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لأنها في يوم 1 أبريل الماضي، بدائرة مركز الحسينية، قتلت المجني عليهما نجلتيها الطفلتين مكة، مليكة مع سبق الإصرار.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم على قتلهما وأعدت لذلك مادة سامة ووضعتها بداخل شرابهما وأرضعتهما فلاذت روحاهما إلى بارئها كما هو مبين بتقرير الصفة التشريحية قاصدة من ذلك إزهاق روحيهما.

المفتي الشرقية الرضع ربة منزل قضية

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وائل لطفي

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