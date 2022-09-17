السبت 17 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تقرير مفتش الصحة يكشف لغز غرق رضيعة بمركز الحامول

غريق
غريق
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كشف تقرير مفتش الصحة بمركز الحامول في واقعة غرق طفلة تبلغ من العمر عامًا ونصف، اليوم السبت، عقب مصرعها غرقًا بعزبة الدور بمركز الحامول نتيجة اختلال توازنها في ترعة متاخمة لمنزل أهليتها أثناء اللعب واللهو ان الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى الحامول المركزي، بوصول طفلة إلى مستشفى الحامول المركزي متوفى، نتيجة تعرضها للغرق في ترعة متاخمة لمنزل أهليتها، ليجري نقله إلى مشرحة المستشفى.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن الجثة للطفلة "روضة. ع. م. ا" عمرها عام ونصف، تقيم بعزبة الدوار التابعة للوحدة المحلية لقرية السحايت بدائرة المركز، حيث جرى سؤال والد الطفلة ويدعى عبد العليم 35 عامًا، عامل زراعي، قرر بأنه أثناء قيام ابنته باللعب واللهو أمام منزل أهليتها اختل توازنها وسقطت في ترعه متاخمة لمنزله، ليتم انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي ونقلها إلى مستشفى الحامول المركزي، وبسؤال "ابتسام. ع. ب" 38 عامًا ربة منزل، ووالدة الطفلة أكدت نفس مضمون ما جاء في أقوال والد الطفلة.

ومن جانبه وقّع مفتش الصحة بمركز الحامول الكشف الطبي الظاهري على جثمان الطفلة أكد بأن الوفاة نتيجة إسفسيكا الغرق، تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4444 إداري مركز شرطة الحامول، فيما جرى إخطار الجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة. 

اجهزة الامن إدارة البحث الجنائي اللواء خالد المحمدي اللواء خالد عبد السلام بدر أمن كفر الشيخ إنتشال الجثمان تقرير مفتش الصحة

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