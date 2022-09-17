السبت 17 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث المنوفية تكثف جهودها لكشف لغز جثة فى ترعة بمركز قويسنا

جثة
جثة
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تجري مباحث المنوفية جهودًا لكشف التفاصيل الكاملة للغز العثور على جثة إحدى السيدات مجهولة الهوية في إحدى الترع بمركز قويسنا.

 

كان قد عثر أهالى كفرالشيخ إبراهيم بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، على جثة مجهولة الهوية لسيدة بمياه ترعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، بالعثور على جثة مجهولة الهوية لسيدة بمياه ترعة  قرية كفرالشيخ ابراهيم مركز قويسنا وغير معلومة الملامح نظرًا لتحلل الجثة في المياه. تم إبلاغ مباحث قويسنا وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى صرحت باستخراج الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى قويسنا العام لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول جثة الفتاة.

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مباحث المنوفية تكثف جهودها لكشف لغز جثة فى ترعة بمركز قويسنا

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