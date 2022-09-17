السبت 17 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجر مخدرات يروج 10 كيلو «هيدرو» بالشرقية

ضبط تاجر مخدرات
ضبط تاجر مخدرات
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ألقى ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على عاطل بحوزته 10 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو بقصد الاتجار والتربح بدائرة مركز بلبيس.
 

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع الشرقية، عن قيام كل من "إسماعيل ف س" 20 عاما مقيم مركز بلبيس، بالاتجار في المواد المخدرة علي نطاق واسع، خاصة مخدر الهيدرو، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وتم ضبطه بحوزته 10 لفافات كبيرة الحجم من مخدر الهيدرو، تزن 10 كيلوجرامات ومبلغ مالى وهاتف محمول، ودراجة بخارية دون لوحات معدنية.

تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وتم المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

التحقيقات المحضر اللازم مركز بلبيس الاتجار مخدر الهيدرو مكافحة مخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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