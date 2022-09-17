السبت 17 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرامة 50 ألف جنيه لعامل زراعي يتاجر بالمخدرات في سوهاج

جريدة الدستور
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عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، عامل زراعى بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة والحشيش، بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم جرجا، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة والحشيش.

عقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من قطع الحشيش والأقراص المخدرة كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

محكمة جنايات سوهاج عامل زراعي السجن 3 سنوات الاقراص المخدرة قسم جرجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

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